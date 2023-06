Sportler küsst Königin Camilla: Royaler Tabubuch von Kameras aufgenommen

Mit einem Jockey gingen beim "Royal Ascot" die Pferde durch. Nach dem Rennen gibt der Sportler Königin Camilla einen Kuss – und bricht damit das königliche Protokoll. Konsequenzen hat der ehemalige Lieblings-Jockey von Königin Elisabeth II. aber nicht zu befürchten. Charles und seine Frau nahmen die Aktion gelassen hin.

König Charles und seine Frau Camilla erlebten beim diesjährigen "Royal Ascot" Pferderennen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die beiden feierten ihren ersten Sieg als Königspaar und Camilla bekam unerwartet einen Kuss von Jockey Frankie Dettori.

Frankie Dettori verpasst Camilla einen Kuss

Frankie Dettori zeigte mit Pferd "Courage Mon Ami" vor seinem geplanten Ruhestand noch einmal, was er drauf hat. Der 52-Jährige holte sich beim "Royal Ascot" seinen neunten "Gold-Cup"-Sieg. Darüber freute sich der laut "The Sun", berühmteste Jockey der Welt sehr.

Ein Kuss auf die Wange: Frankie Dettori und Camilla verstoßen gegen das Protokoll © imago/I Images

So sehr, dass er das royale Protokoll komplett vergaß und Camilla einen Kuss auf die Wange gab, als das Königspaar ihm seine Trophäe überreichte.

Frankie Dettori bekam von Charles eine Trophäe überreicht © imago/Colorsport

Die wirkte zwar etwas überrascht, lachte aber über die Situation. Auch König Charles schien die Aktion gelassen zu nehmen. Frankie Dettori soll der Lieblingsjockey von Königin Elisabeth II. gewesen sein. Vielleicht drückten die Royals nach dem Tabubruch deshalb ein Auge zu.

Sieg für Charles und Camilla beim "Royal Ascot"

Beim "King George V. Stakes"-Rennens nahm auch ein Pferd des Königspaares teil. Der Vollblüter Desert Hero flog nur so über die Strecke hinweg. In den letzten Augenblicken des Rennens konnte auch Camilla nicht mehr still sitzen. Die Königin wedelte aufgeregt mit ihrem Programmheft in der Luft herum. Als das königliche Pferd sich den Sieg holte, war auch Charles mehr als begeistert und sah freudestrahlend zu seiner Frau.

Prinzessin Anne, ebenfalls eine leidenschaftliche Reiterin, und ihrem Ehemann, Vizeadmiral Sir Tim Laurence leisteten Charles und Camilla. Mit von der Partie waren außerdem die Herzogin von Edinburgh und ihrem Vater Christopher Rhys-Jones sowie Mike und Zara Tindall.