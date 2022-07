Sport-Moderatorin Andrea Otto (†47) ist tot

Mit nur 47 Jahren ist BR-Moderatorin Andrea Otto gestorben. Die Sport-Journalistin ist nach schwerer Krankheit am vergangenen Freitag für immer eingeschlafen. Andrea Otto hinterlässt einen Mann und eine Tochter.

Die Journalistin berichtete weltweit von Olympischen Spielen oder stand bei der WM in Russland vor der Kamera: Andrea Otto war ein gefragtes TV-Gesicht, die ARD und der BR schätzten regelmäßig ihre Sport-Expertise.

Andrea Otto stammte ursprünglich aus Pfaffenhofen, wuchs in Rohrbach auf, ehe sie in den Neunzigern nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin in den Journalismus wechselte. Ab 2000 machte sie Radio, war für Bayern 3 und B5 aktuell im Einsatz. Und schnell wurde sie befördert: Ottos Interviews kamen beim Publikum an und sie bekam einen TV-Vertrag.

Andrea Otto moderierte "Blickpunkt Sport" und "Abendschau - Der Süden"

Ab 2007 stand sie unter anderem für "Blickpunkt Sport" vor der Kamera. Die "Abendschau - Der Süden" präsentierte Andrea Otto ab 2012. Im Bereich Wintersport war sie zudem für die ARD im Einsatz.

Jetzt trauern die TV-Zuschauer um ein beliebtes und hochgeschätztes Sport-TV-Gesicht. Andrea Otto hinterlässt einen Ehemann und eine kleine Tochter.