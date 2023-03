Spinne nach ABBA benannt: Auch diese Promis haben "eigene" Spinnen

Forscher haben eine neue Spinnenart nach der Kultband ABBA benannt. Immer wieder halten berühmte Persönlichkeiten als Namensvetter für die Tierchen her. Auch nach diesen Promis wurden Spinnen benannt.

Forscher werden gerne kreativ, wenn es um die Namen neuer Tierarten geht. Nicht selten greifen Wissenschaftler dabei auf prominente Persönlichkeiten oder gar Bands zurück. Wie zuletzt in Australien: Zwei Forscher aus Perth haben eine bislang nicht benannte Kugelweberspinnenart "Abba transversa" getauft - in Anlehnung an die schwedische Kultband ABBA. Sie ist bei Weitem nicht die einzige Spinne mit berühmtem Namensvetter. Auch diese Stars dienten bereits als Namensinspiration für die achtbeinigen Tierchen.

Angelina Jolie

Forscher Jason Bond benannte 2008 die "Aptostichus angelinajolieae" nach Angelina Jolie (47). Bond wollte die 47-Jährige damit für ihre damalige Arbeit als Botschafterin der Flüchtlingskommission der Vereinten Nationen ehren.

Barack Obama

Ex-US-Präsident Barack Obama (61) hat ebenfalls seine "eigene" Spinne. Die Vogelspinnenart "Aptostichus barackobamai" wurde 2012 ebenfalls von Forscher Bond benannt. Häufig wird die Falltürspinne im Gebirge gefunden, vor allem in Wäldern fühlt sie sich wohl.

Tobey Maguire und Andrew Garfield

Es gibt wohl keine passenderen Spinnen-Namensvettern als Tobey Maguire (47) und Andrew Garfield (39). Beide spielten bereits den Comic-Helden Spider-Man, Maguire von 2002 bis 2007, Garfield von 2012 bis 2014. Die "Filistata maguirei" wurde 2015 entdeckt und hat ihren Namen dem "Der große Gatsby"-Star zu verdanken. Dieselben Forscher aus Teheran benannten im gleichen Atemzug eine weitere Spinne "Pritha garfieldi" - natürlich nach Maguires Nachfolger Garfield.

David Bowie

"The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" - so heißt das Konzeptalbum von David Bowie (1947-2016) aus dem Jahr 1972. Zwar wurde diese Spinne nicht auf dem Mars gefunden, ein Forscher benannte ein Krabbeltier in Malaysia 2008 "Heteropoda davidbowie". Doch nicht nur der Name verbindet David Bowie und die Webspinne. Auch das Äußere der "Heteropoda davidbowie" ist mindestens so extravagant wie die Bühnenoutfits des 2016 verstorbenen Sängers.

Harrison Ford

Harrison Ford (80) machte sich als Archäologe Indiana Jones in den gleichnamigen Filmen unsterblich. Nicht selten musste er sich in den Blockbustern mit Krabbeltierchen wie Spinnen herumschlagen. Kein Wunder also, dass die Schauspiellegende ebenfalls für eine Spinnenbenennung herhielt. Die "Calponia harrisonfordi" ist eine Echte Webspinne und wurde 1993 in Kalifornien erstbenannt. Bis heute ist sie die einzige beschriebene Art der Gattung Calponia.

John Lennon

Ex-Beatle John Lennon (1940-1980) verbreitete zu Lebzeiten Friedens- und Harmoniebotschaften. Daher scheint es eher ungewöhnlich, dass eine 2015 in Brasilien entdeckte Tarantel, vor der sich viele Menschen fürchten, nach dem Musiker benannt wurde. Im Caxiuanã Nationalpark wurde tatsächlich die "Bumba lennoni" nach ihm benannt. Mit ungefähr 2,54 Zentimetern Durchmesser ist sie eine kleine Tarantel, jedoch ist sie mit der Goliath-Vogelspinne, der größten bekannten Spinne der Welt, verwandt.

Nelson Mandela

Eine Spinne war wohl nicht genug für ihn: Nelson Mandela (1918-2013) hat gleich zwei südafrikanische Spinnenarten, die nach ihm benannt wurden. 2004 wurde die "Stasimopus mandelai" entdeckt, zwei Jahre später benannten Forscher die "Anelosimus nelsoni" nach dem ehemaligen Präsidenten Südafrikas.

David Attenborough

Auch David Attenborough (96) diente nicht nur einmal als Namensvetter. Der britische Tierforscher hat sowohl eine fossile Fischart, eine fleischfressende Pflanze als auch einen Käfer, die nach ihm benannt sind. Dazu kam 2012 eine Spinne, die "Prethopalpus attenboroughi". Sie gehört zu den Zwergsechsaugenspinnen und wurde bisher nur auf Horn Island nördlich von Queensland gesichtet.

Stephen Colbert

Verwandt mit Angelina Jolies "Aptostichus angelinajolieae" ist die 2007 entdeckte "Aptostichus stephencolberti". Sie ist nach dem beliebten US-Talker Stephen Colbert (58) benannt. Die Forscher hatten jedoch ursprünglich einen anderen Namen im Visier, als sie die Falltürspinne an der Küste Kaliforniens fanden. Colbert flehte Professor James Bond regelrecht an, die Spinne nach ihm zu benennen - und dieser gab schlussendlich nach.