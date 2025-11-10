Spielerfrau und Vierfach-Mama: Lina Kimmich gibt Einblick ins Familienleben

Bayern-Kapitän Joshua und seine Frau Lina Kimmich haben vor vier Jahren die "Glaub an dich"-Stiftung zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen ins Leben gerufen – mit der AZ spricht die Spielerfrau über ihr Engagement und das Familienleben der Kimmichs

Immer noch total verliebt: Joshua und Lina Kimmich kennen sich bereits seit über zehn Jahren - seit 2022 ist das Paar sogar verheiratet.

Bayern-Star Joshua Kimmich und seine Frau Lina heuer auf dem Oktoberfest: Das Paar hat nicht nur selbst vier Kinder, mit ihrer Stiftung setzen sie sich auch für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein.

Wer ab und zu mal bei Joshua Kimmichs Instagram-Profil vorbeischaut, weiß schnell, wo der Name der "Glaub-An-Dich-Stiftung" herkommt: "Da postet er oft 'Believe in yourself'", sagt seine Frau Lina Kimmich und fügt an: "Das ist das Credo meines Mannes – und auch meins."

Die AZ spricht mit der Ehefrau des Bayern-Kicker über die Stiftung der beiden, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzt – und über das Familienleben im Hause Kimmich.

8800-Euro-Spende: Lina Kimmich erscheint mit Söhnen zur Übergabe

Vor vier Jahren hat das Paar die Stiftung ins Leben gerufen, mit dem Ziel für andere Verantwortung zu übernehmen. Der Claim der Stiftung: Für eine Welt, in der jedes Kind an sich glaubt. Vier Kinder haben die beiden zusammen, geboren zwischen 2019 und 2024. Zwei der Jungs hat Lina Kimmich dabei, als sie den 7. TCG Charity Cup besucht, ein Tennisturnier auf der Anlage des TC Großhesselohe, das unter dem Motto "Kinder spielen gemeinsam für Kinder" steht.

Der TC Großhesselohe spendet die Einnahmen immer an eine Stiftung, diesmal eben an die "Glaub-An-Dich-Stiftung" der Kimmichs. "Das ist das erste Mal, dass wir Spenden bekommen und das Geld nicht von uns kommt", freut sich Kimmich über die 8800 Euro, die am Ende per Scheck überreicht werden. Die ersten drei Jahre habe man eher im Stillen gearbeitet, erst als im vergangenen Jahr die Kimmich-Doku im ZDF lief, seien "viele auf unsere Stiftung aufmerksam geworden. Erst dann haben wir angefangen, mal eine Website einzurichten", erzählt die 31-Jährige.

Lina Kimmich verrät: Diese Werte vermittelt sie ihren Kindern

Wie sie das mit der Stiftung auch noch hinbekommen, sie als vierfache Mutter und er als Fußball-Profi? "Die Buchhaltung nimmt uns jemand ab, aber sonst machen wir beide das alleine, haben auch zusammen die Ideen", sagt sie.

Die Unterstützung von Kinderschutzhäusern ist der Kern ihres Stiftungs-Engagements: "Jeder sollte die gleichen Chancen haben und dazu ermutigt werden, an sich selbst zu glauben. Das sind nicht nur Werte, die wir auch unseren Kindern vermitteln. Wir wollen Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg begleiten und dort ermutigen, wo der Weg oder die Startbedingungen nicht ganz so einfach sind."

Das Lieblings-Event seiner Frau: Joshua Kimmich als Nikolaus

Mehr als tausend Kinder hat die Stiftung im Rahmen von 24 Projekten pro Jahr und zehn festen Patenschaften bereits unterstützt. Ein Lieblings-Event hat Lina Kimmich dabei auch längst: die alljährliche Weihnachtsfeier – mit Nikolaus Joshua, samt weißem Rauschebart und rotem Gewand: "Die Kinder haben ja gar keine Ahnung, wer da steht..."

Und wie sieht es bei ihr selbst mit Sport aus? Bei dieser Frage lacht Lina Kimmich laut auf: "Mein Sport? Wenn ich Zeit hätte!" 15 Jahre lang habe sie geturnt, "aber jetzt bin ich froh, wenn ich es mal schaffe im Wald zu joggen oder zum Pilates zu gehen". Ihre Kids fahren dagegen das volle Programm: Fußball, Tennis, Ballett, Schwimmen, Leichtathletik.