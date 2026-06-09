Wegen Abnehmpille: "Frühstücksfernsehen"-Star Karen Heinrichs sorgt sich um Tochter

"Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs spricht jetzt über neue Abnehm-Mittel und teilt ihre Sorgen. Was ihre Tochter damit zu tun hat ...

Karen Heinrichs teilt ihre Meinung zum Thema Abnehmspritzen und spricht über neue Pillen, die den gleichen Effekt erzielen sollen.

Nach wie vor ist eine schlanke Figur für viele ein Schönheitsideal. Hilfsmittel wie das Medikament Ozempic lösten einen neuen Abnehm-Trend aus, der bis heute anhält. Das weiß auch "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Karen Heinrichs (52).

"Frühstücksfernsehen"-Star Karen Heinrichs: Offene Worte über Spritzen und Pillen

Der TV-Star verrät, dass auch Frauen in ihrem Umfeld von sogenannten Abnehmspritzen Gebrauch machen. Über die neueste Methode der Körperoptimierung haben sie vor Kurzem im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" berichtet, erzählt die 52-Jährige jetzt in ihrem Podcast " ". "Also diese Abnehmspritze gibt es ja schon länger. Und es gibt ja auch ganz schön viele, die die nutzen", klärt sie auf.

Auch spricht die Moderatorin über eine neue Abnehmpille, die in den USA derzeit sehr beliebt sei. "Die kommt wohl jetzt auch nach Deutschland, schon im Herbst 2026 soll die eventuell zugelassen werden, hier bei uns auf dem Markt."

Sorgenvoller Gewichtsverlust: Karen Heinrichs über Tochter und junge Mädchen

Die Rede ist von einer Tablette, die "den gleichen Wirkstoff wie die Abnehmspritze Wegovy enthält", heißt es im " ". Karen Heinrichs schildert in ihrem Podcast, diese Pille sei nur circa halb so teuer wie die Spritze: "Um die 120, 130 Euro im Monat. Und dann geht's richtig ab."

Die Moderatorin gibt zu, etwas beunruhigt zu sein, falls die Tablette in Deutschland zugelassen wird. Sie mache sich Sorgen um junge Mädchen, die das Medikament leichtfertig einnehmen könnten, um schnelle Abnehmerfolge zu erzielen.

In dem Zusammenhang spielt sie auch auf ihre eigene Tochter an, die zum Teenager heranwächst. Bei den Abnehmpillen sei Vorsicht geboten: "Ich hab ein bisschen Schiss, dass das so missbräuchlich verwendet wird." Dennoch erkenne Karen Heinrichs an, dass die Tabletten für Menschen, die Probleme mit ihrem Gewicht haben, viel Potenzial bieten. "Für alle, die die Spritzen nicht mögen, ist das natürlich ein Riesen-Fortschritt." Sicher wird Heinrichs weitere Entwicklungen aufmerksam verfolgen – und ihre Podcast-Zuhörer und Fans auf dem Laufenden halten.