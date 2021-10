Sorge um Nathalie Volk: Sie löscht Bilder mit Verlobtem Timur und zeigt sich im Krankenhaus

Fans sind in Sorge um Nathalie Volk. Nachdem sie alle Pärchenbilder mit ihrem Verlobtem Timur gelöscht hat, zeigte sie sich nun im Krankenhaus. Wie geht es dem Ex-GNTM-Model?

Erst Anfang September dieses Jahres hat Nathalie Volk (24) alias Miranda DiGrande die Verlobung mit Timur A. bekanntgegeben. "Mein Ja für immer", schrieb sie damals auf Instagram. Umso überraschender löschte das ehemalige "GNTM"-Model nun alle gemeinsamen Bilder mit ihrem Verlobten auf Instagram.

Nathalie Volk zeigt sich im Krankenhaus

Nachdem Nathalie Volk ihren Verlobten von ihrer Instagram-Seite gelöscht hat, präsentiert sie sich in ihrer Story im Krankenhaus. "NYU Langone Health", schreibt das Model zu einem Foto, dass sie mit einem Patientenarmband zeigt. Wie es ihr geht und warum sie in eine Klinik gegangen ist, darüber schweigt Nathalie Volk vorerst.

Nathalie Volk löscht Fotos mit Timur - Pärchenfotos mit Ex Frank Otto sind noch online

Auch folgt sie inzwischen nur noch einem einzigen Account – es ist nicht der von Timur. In ihrer Instagram-Story schreibt die 24-Jährige zudem: "Wenn Gott eine Tür schließt, dann hör auf, daran zu klopfen. Was sich auch immer dahinter befand, war nicht für dich vorbestimmt. Ziehe die Tatsache in Betracht, dass er die Tür vielleicht deshalb geschlossen hat, weil er wusste, dass du so viel mehr wert bist."

Ob Nathalie Volk und Timur A. tatsächlich getrennt sind, ist nicht bekannt. Die gemeinsamen Fotos sind zumindest gelöscht. Erstaunlich ist aber auch, dass die Pärchenbilder mit Ex Frank Otto noch immer online sind.

Nathalie Volk und die Männer - die Vorgeschichte

Zuletzt war das Model, das sich inzwischen den Künstlernamen Miranda DiGrande zugelegt hat, mit dem Hamburger Unternehmer Frank Otto (64) liiert. Ihre Liebe hatten sie 2016 bestätigt, zwei Jahre später hatte sich das Paar verlobt. Im November 2020 wurde ihre Trennung öffentlich, nachdem sich Volk erstmals mit Timur A. im Netz gezeigt hatte. Die beiden zogen daraufhin in die Türkei.