Absage für Florian Silbereisen: "Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan kann nicht in der Adventsshow des Entertainers auftreten. Was hinter ihren gesundheitlichen Problemen steckt und wie es der Schauspielerin aktuell geht ...

Sorge um Marie-Luise Marjan. Die Schauspielerin, die als "Mutter Beimer" in der "Lindenstraße" berühmt wurde, musste den Auftritt bei Florian Silbereisens Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" absagen. Was steckt dahinter?

Kein Auftritt bei Silbereisen

Marie-Luise Marjan ist aktuell gesundheitlich angeschlagen. Der TV-Star befand sich vergangene Woche aufgrund von Herzproblemen in einer Klinik, wie " " berichtet. "Ich bin zu Hause, brauche nur eine Pause. Alles im Lot", richtet Marjan dem Blatt aus. Am 12. Dezember will sie für die "Ein Herz für Kinder"-Gala wieder fit sein und für die Kleinsten am Telefon Spenden einsammeln.

Marie-Luise Marjan: "Sein Herz kann man ein Leben lang verlieren"

Erst kürzlich verriet Marie-Luise Marjan im Gespräch mit "die aktuelle": "Ich lasse mich wirklich nicht unterkriegen. Und ich möchte anderen Menschen auch Mut machen und sagen: Verkriecht euch nicht! Geht hinaus, nehmt am gesellschaftlichen Leben teil – egal, in welcher Verfassung ihr seid. Das Leben ist zu kurz, um zu Hause sitzen zu bleiben."

2021 musste sich die Schauspielerin von ihrer großen Liebe verabschieden. Partner Bodo Bressler verstarb im Alter von 76 Jahren. Nach seinem Tod vor fünf Jahren schließt Marie-Luise Marjan neue Schmetterlinge im Bauch nicht aus: "Ja klar. Sein Herz kann man ein Leben lang verlieren", meinte sie im Interview. "Aber man muss auch realistisch sein: Wer will schon so ein altes Möhrchen wie mich?" Einsam sei sie aber auch ohne Partner nie: "Das Wort kenne ich überhaupt nicht. Ich habe immer Beschäftigung und einen wunderbaren Freundeskreis."

Marie-Luise Marjan und Bodo Bressler waren 39 Jahre lang ein Paar. Der Theater-Elektriker verstarb im März 2021. © imago/breuel-bild

Ende der "Lindenstraße": So denkt Marie-Luise Marjan darüber

Angesprochen auf das Ende der "Lindenstraße" zeigte sich die Schauspielerin ganz entspannt: "Alles hat seine Zeit. Man muss realistisch sein. Es waren tolle Jahre und eine außergewöhnliche Serie." Zumal man das Format ja jederzeit gucken könnte: "Wir tun immer so, als wäre alles vorbei. Das ist es gar nicht. Man kann sie sich jederzeit anschauen, sie wird oft wiederholt – man muss es einfach nur tun."

Ob Marie-Luise Marjan die beständige Arbeit an einem TV-Projekt manchmal vermisst? "Ja, aber ich habe mich allmählich auch an dieses 'Faulsein' gewöhnt", erklärte die 86-Jährige. "Untätig bin ich ja trotzdem nicht. Ich mache weiterhin Lesungen und habe verschiedene Programme. Im Oktober war ich bei einer Dinnerlesung in Traben-Trarbach und präsentierte internationale Liebesgeschichten." Bleibt zu hoffen, dass Marjan sich von ihren aktuellen gesundheitlichen Problemen schnell wieder erholt.