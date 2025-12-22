AZ-Plus
  Sorge um Jürgen Drews: Tochter Joelina muss bei "Kinderlachen"-Gala alleine auftreten

Sorge um Jürgen Drews: Tochter Joelina muss bei "Kinderlachen"-Gala alleine auftreten

In Kitzbühel haben die VIPs die "Kinderlachen Christmas Gala" gefeiert. Wer für den emotionalsten Moment des Abend sorgte und welcher Stargast krankheitsbedingt absagen musste...
Andrea Vodermayr |
Bei der "Kinderlachen Christmas Gala" haben die Promis in Kitzbühel für den guten Zweck gefeiert.
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Bei der "Kinderlachen Christmas Gala" haben die Promis in Kitzbühel für den guten Zweck gefeiert.
Nino de Angelo und Frédéric Prinz von Anhalt
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Nino de Angelo und Frédéric Prinz von Anhalt
Matze Knop
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Matze Knop
Thomas Stein, Ute Ohoven und Christian Vosseler
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Thomas Stein, Ute Ohoven und Christian Vosseler
Joelina Drews und Freund Adrian Louis
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Joelina Drews und Freund Adrian Louis
Dennis Diekmeier mit Frau Dana und Kindern Delani (15), Dalina, Divia (jüngste) und Dion
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Dennis Diekmeier mit Frau Dana und Kindern Delani (15), Dalina, Divia (jüngste) und Dion
Oliver Pocher
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Oliver Pocher
Mola Adebesi
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Mola Adebesi
Jonny Ismail Keta
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Jonny Ismail Keta
Martin Krug, Katrin Sachse und Volker Eugen Zeh
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Martin Krug, Katrin Sachse und Volker Eugen Zeh
Nik P. (Presnik) und Frau Karin
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Nik P. (Presnik) und Frau Karin
Jenny Jürgens, Ophelia Blaimer, Jeannette Graf, Anja Graefin von Keyserlingk und Julia Pohl
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Jenny Jürgens, Ophelia Blaimer, Jeannette Graf, Anja Graefin von Keyserlingk und Julia Pohl
Gregor Gebhardt mit Sandra Zanetti
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Gregor Gebhardt mit Sandra Zanetti
Heino
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Heino
Dietmar Wunder und Frau Yollette
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Dietmar Wunder und Frau Yollette
Joelina Drews mit Matze Knop
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Joelina Drews mit Matze Knop

Kitzbühel ist im Winter "The place to be" für die Promis. Und Gutes tun kommt dabei auch nicht zu kurz! Zahlreiche Prominente haben am Samstag des vierten Adventswochenendes die 2. "Kinderlachen Christmas Gala" im eleganten Hotel "Grand Tirolia" in Kitzbühel gefeiert. Auf Stargast Jürgen Drews musste allerdings verzichtet werden.

Drews-Tochter singt solo: "Hoffe, das Weihnachten nicht flachfällt"

Joelina Drews wollte ursprünglich mit Papa Jürgen im Duett singen, dieser musste aber aufgrund einer Grippe absagen: "Ich hoffe, dass nicht auch noch Weihnachten flachfällt. Geplant war, dass wir alle gemeinsam hier in Kitzbühel feiern", so Joelina, die den Song "Herzmelodie" sang, den sie mit ihrem Vater aufgenommen hat. "Mein Vater hat sich immer sehr gekümmert und es hat mir an nichts gefehlt". Ihr Appell an die Gäste: "Nutzt die gemeinsame Zeit mit Euren Lieben!"

Emotionaler Moment: Dennis Diekmeier kommt mit krebskranker Tochter

Trotz Vorweihnachtstrubel hatten sich viele VIPs Zeit für diesen wichtigen Abend genommen und waren eigens nach Kitzbühel gereist. Die Gastgeber durften sich wieder über viel prominente Schützenhilfe freuen. Highlight war die Verleihung der "Mountain Awards" – eine besondere Auszeichnung für soziales Engagement, die in diesem Jahr an Schlager-Legende Heino, Moderator und Entertainer Matze Knop sowie, als bewegendster Moment des Abends, an Fußballstar Dennis Diekmeier und seine Familie ging: Die älteste Tochter der Diekmeiers, Delani, kämpft gegen den Krebs, konnte aber mit ihren drei Geschwistern und ihren Eltern Dennis und Dana an der Gala teilnehmen…

Dennis Diekmeier mit Frau Dana und Kindern Delani (15), Dalina, Divia (jüngste) und Dion
Dennis Diekmeier mit Frau Dana und Kindern Delani (15), Dalina, Divia (jüngste) und Dion © BrauerPhotos/G.Nitschke

Die Familie Diekmeier wurde für ihre Vorbildfunktion ausgezeichnet und Papa Dennis nahm den Award tief bewegt entgegen: "Vor einem Jahr war unser Leben noch in Ordnung", erzählte er. Bis dann im Frühjahr die Diagnose kam – ein seltener Tumor: "Heilungschance unter 5 Prozent", so Dennis Diekmeier. "Unsere Tochter ist unser Riesenvorbild", sagte er auf der Bühne. "Denn sie sagte zu uns: Ich bin eine von den fünf Prozent, ich schaffe das."

Matze Knop wird von Bruder mit Award überrascht

Mit einem "Mountain Award" wurde dann auch Entertainer Matze Knop überrascht. Er wurde für sein langjähriges Engagement geehrt, denn Knop ist seit mehr 20 Jahren Schirmherr des Vereins und auch Stammgast bei den Events zugunsten "Kinderlachen". Überreicht wurde ihm der Preis von seinem jüngeren Bruder Timo, der bei den Kinderlachen-Events hinter den Kulissen für die Regie zuständig ist. "Du hast mir vor 40 Jahren im Skiurlaub mit unseren Eltern im Kleinwalsertal das Skifahren beigebracht. Du warst als älterer Bruder immer Ansporn und Vorbild und auf Dich konnte ich mich immer verlassen, auch später bei der gemeinsamen Pflege unserer Eltern", lobte Timo Knop und bewegt nahm Matze Knop dann den Award entgegen.

Matze Knop
Matze Knop © BrauerPhotos/G.Nitschke

Oliver Pocher, der ebenfalls Stammgast bei den Veranstaltungen von "Kinderlachen" ist, steuerte mehrere Exponate zur Auktion bei. Er versteigerte witzig-charmant einen Tennisschläger von Rafael Nadal und Boxhandschuhe inklusive Training von Kickbox-Ass Jonny Ismail Keta. "Wenn es zeitlich passt, bin ich immer gerne bei den Kinderlachen-Events dabei", erklärte Pocher.

Münchner VIPs bei "Kinderlachen"-Gala in Spenden-Laune

Die Gäste öffneten Herz und Geldbörse. Auch viele Münchner waren für die Gala nach Kitzbühel gekommen, wie Anja Gräfin von Keyserlingk und ihr Mann Konstantin: "Wir waren schon im Vorjahr hier in Kitzbühel und auch schon bei der großen Kinderlachen-Gala in Dortmund mit dabei. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Kinderlachen unterstützen – gerade jetzt in der Weihnachtszeit." Und Fashion-Expertin Jeannette Graf ergänzte: "Ich hoffe, dass viel Geld für diese wunderbare Sache zusammenkommt. Mein Mann und ich sind eigens für diesen Abend ins wunderschöne Kitzbühel gekommen."

Welche weiteren Promis die "Kinderlachen"-Gala in Kitzbühel feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.