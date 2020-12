Sophia Thomalla zeigt sich als sexy Weihnachtsmann im Latex-Kostüm

Mit diesem besonderen Weihnachtsgruß versetzt Sophia Thomalla ihre Fans in Aufregung: Auf Instagram präsentiert sie sich als sexy Latex-Santa.

Von diesem Weihnachtsmann würden sich wohl viele Fans von Sophia Thomalla gerne beschenken lassen: Das Model zeigt sich auf Instagram in einem hautengen Latex-Kostüm mit roten Overknee-Stiefeln und einem roten Mantel.

"Dieses Jahr ist Santa eine Frau und trägt Latex", schreibt sie zu dem Foto. Promi-Freunde wie RTL-Moderatorin Nazan Eckes, Laura Wontorra und Model Franziska Knuppe feiern den vorweihnachtlichen Gruß von Sophia Thomalla.

Werbespot mit Sophia Thomalla wird am Times Square ausgestrahlt

Auch ihre Fans sind begeistert von dem Model als Latex-Santa und schreiben Kommentare wie "geile Braut", "Frauen Power" und "die hübscheste Frau ever".

Das sexy Foto entstand bei Werbeaufnahmen für das "Blockchain Projektes G999" der Firma GSB (Gold Standard Banking Corporation AG). Der Spot mit Sophia Thomalla, den sie ebenfalls auf ihrer Instagram-Seite zeigt, wird sogar auf dem Times Square in New York ausgestrahlt. "Die digitale Währung ist nicht aufzuhalten. Sie wird kommen - eher früher als später. Die Technologie die dahinter steckt, die Möglichkeiten und Innovationen faszinieren mich", sagt das Model in einer Pressemitteilung des Unternehmens.