Sophia Thomalla wagt Typveränderung - und wird dafür gefeiert

Sophia Thomalla überrascht mit einer neuen Frisur. Die Moderatorin trägt jetzt deutlich hellere, blonde Haare. Ihre Fans sind begeistert.

"Jemand hat einmal gesagt, dass ich mit blonden Haaren 10 Jahre jünger aussehe, also habe ich mich für eine noch hellere Blondnuance entschieden", mit diesen Worten - auf Englisch - präsentiert Moderatorin und Schauspielerin Sophia Thomalla (35) ihren 1,4 Millionen Followerinnen und Followern . Statt der langen Mähne in einem dunklen Blondton zeigt sie sich nun mit strahlendem Hellblond.

Blonde Fan-Gemeinde

Unzählige Likes, darunter auch von Tennisstar Alexander Zverev (28), mit dem die Moderatorin seit 2021 liiert ist, loben die Typveränderung. Doch damit nicht genug: Auch vielen "Let's Dance"-Stars sowie den ebenfalls blonden Promis Evelyn Burdecki (36) und Claudia Effenberg (59) gefällt's. Drei Flammen-Emojis schickt Moderatorin Janin Ullmann (43) und Kollegin Laura Karasek (43) kommentiert "Hot in everything".

Noch mit ihrem alten Look wird Sophia Thomalla in Kürze durch die neue Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" (RTL+) führen, .

Dann müssen sich die aus der Reality-Welt bekannten Kandidatinnen und Kandidaten wieder auf die Suche nach ihrem "Perfect Match" begeben. Haben die Singles Erfolg, winkt ein Preisgeld von bis zu 200.000 Euro. In der sechsten Staffel ist unter anderem Jimi Blue Ochsenknecht (33) mit dabei. Neue Folgen gibt es ab dem 13. August immer mittwochs auf RTL+ zu sehen.