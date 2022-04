Sophia Thomalla: Süße Geburtstagsgrüße für Alexander Zverev

Sophia Thomalla hat ihrem Alexander Zverev auf Instagram einen süßen Post zum Geburtstag gewidmet. Der Tennis-Star verdiene einfach "alles", schreibt sie.

Tennis-Star Alexander Zverev feiert am 20. April seinen 25. Geburtstag. Seine Partnerin Sophia Thomalla (32) ließ es sich nicht nehmen, ihrem Freund zu seinem Ehrentag zu gratulieren. teilte die Schauspielerin ein gemeinsames Selfie, auf dem die beiden bei sonnigem Wetter auf einer Yacht Arm in Arm in die Kamera strahlen.

"Glück, Erfolg, Liebe - er verdient ALLES!", so die liebewollen Worte von Thomalla. Weiter schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe." Ihren Kommentar versieht sie zudem mit einem Herz- und einem Kuchen-Emoji.

Auch die Stars gratulieren

Auch einige Stars gratulierten fleißig in den Kommentaren. "Happy Birthday", schreibt etwa Schauspieler Sven Martinek (58). RTL-Moderatorin Nazan Eckes (45) hinterließ mehrere Herz-Emojis.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev haben ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht.