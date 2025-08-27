Sophia Thomalla bringt Alexander Zverev bei den US Open Glück

Sophia Thomalla unterstützt ihren Partner Alexander Zverev beim Auftaktspiel der US Open - und erweist sich dabei als sein Glücksbringer.

Tennisstar Alexander Zverev (28) hat die zweite Runde der US Open in New York erreicht. Sein Auftaktmatch gegen den Chilenen Alejandro Tabilo (28) konnte er gewinnen, das nächste Spiel steht am kommenden Donnerstag an. Bei seiner ersten Begegnung bekam Zverev besondere Unterstützung.

Sophia Thomalla (35) unterstützte ihren Partner von der Tribüne aus. In einem sportlich-schwarzen Outfit mit Shorts, Hoodie und Cap verfolgte sie konzentriert das Match. Am Ende applaudierte sie für ihren Freund, der das Spiel für sich entschied.

Gemeinsamer Event-Besuch

Vor wenigen Tagen zeigte sich das Paar gemeinsam auf einem Event in einem New Yorker Restaurant. Zverev teilte ein gemeinsames Bild , auf dem die beiden in die Kameras lächeln. Der Tennisspieler trug dabei eine dunkelblaue Kombi aus T-Shirt und Hose, Thomalla wählte einen tennisinspirierten Look, zu dem ein grauer Faltenrock gehörte.

Während Zverev derzeit beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres kämpft, sehen deutsche Reality-TV-Fans Thomalla aktuell als Moderatorin der fünften Staffel von "Are You The One? Reality Stars in Love" (RTL+). Die Dreharbeiten zum "Are You The One?"-Format haben auch dazu geführt, dass die Moderatorin bei den French Open im Frühjahr nicht dabei sein konnte. Für gewöhnlich drückt Thomalla ihrem Freund aber sehr oft vor Ort auf der Tribüne die Daumen.

Tennisstar Alexander Zverev und die Moderatorin Sophia Thomalla hatten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht. Wenige Monate später traten sie im Dezember bei der Gala "Ein Herz für Kinder" erstmals offiziell als Paar auf.