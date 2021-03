Sophia Thiel verrät: Er ist der neue Mann an ihrer Seite

Fitness-YouTuberin Sophia Thiel fand im Lockdown ihr Liebesglück. Jetzt stellt sie den neuen Mann an ihrer Seite offiziell vor.

YouTube-Star Sophia Thiel (25, ) ist wieder glücklich. Nachdem sie sich 2019 bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, klopfte ganz unverhofft die Liebe an die Tür. Nun , mit dem sie bereits seit über einem Jahr zusammen ist - und eine Wohnung teilen sie sich auch schon.

Auch er ist in der Fitnesswelt zu Hause

Thiel und Raphael Birchner (24) kennen sich seit 2015. Damals war die Sportlerin noch in einer Beziehung. Als diese 2017 in die Brüche ging, weckte der ebenfalls Sportbegeisterte schnell ihr Interesse. In ihrem neuen YouTube-Video sagt Thiel: 2018 war sie ordentlich in Birchner verknallt. Auf Gegenseitigkeit schien die Schwärmerei damals aber nicht zu beruhen. Dabei gibt Birchner heute zu: Auch er war schon seit Langem Fanboy der 25-Jährigen und hätte "nie damit gerechnet, dass Sophia mich mal anbaggert".

Der Kontakt ebbte ab. Im November 2019 war es schließlich Birchner, der Thiel eine Nachricht schickte und sich nach ihrem Befinden erkundigte. Sie verabredeten sich für ihr erstes Date in einem Kaffeehaus und von da an - nachdem Birchner Thiel zwei Tage lang zappeln gelassen hatte - war es um die beiden geschehen. Sie schrieben "jeden Tag von früh bis spät", erzählt Thiel von den Anfängen ihrer Beziehung. Am 12. Januar 2020 machten sie es offiziell.

Thiel schwärmt von "bedingungsloser Liebe"

Seither, so berichtet das Paar, habe es so gut wie jeden Tag miteinander verbracht. Nicht zuletzt aufgrund des Lockdowns. Und so kam es auch, dass die nächste Entscheidung recht schnell gefällt worden sei: Birchner zog bei der Fitness-YouTuberin ein, sie wohnen zusammen in München. Heute spricht die 25-Jährige von "bedingungsloser Liebe" und schwärmt von dem Gefühl, das er ihr gebe, "besonders zu sein".