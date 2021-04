Sophia Thiel verabschiedet sich von ihren langen Haaren

Sophia Thiel hat sich von ihren langen, blonden Haaren verabschiedet. Die Fitness-YouTuberin ließ zuvor ihre Fans über den neuen Look abstimmen.

Fitness-Influencerin Sophia Thiel (26, ) ist nicht nur für ihre Trainingsvideos bekannt, sondern auch für ihre langen, blonden Haare. Doch nun verabschiedete sich die 26-Jährige von ihrem alten Look. Das Besondere: , welche Farbe und welcher Schnitt es am Ende werden sollen. Das Ergebnis des großen Umstylings veröffentlichte Thiel am Sonntag (11. April) .

Während der ganzen Prozedur musste Sophia Thiel eine zugeklebte Brille tragen, damit sie das Ergebnis erst am Ende begutachten kann. Gleich zu Beginn lüftet die Fitness-Influencerin ein kleines Geheimnis: "Ich habe Extensions", gibt die 26-Jährige zu. Seit 2015 greife sie schon zur künstlichen Verlängerung, da ihre Haare nach einigen Blondierungen immer dünner und kürzer geworden waren. Doch nun müssen die Extensions raus und ihre natürlichen Haare kommen zum Vorschein. Thiels Frisuren-Vermutung: "Ich glaube, es wird dunkler, kürzer und durchgestufter."

Sophia Thiel trägt die Haare nun schulterlang

Kaum die Brille auf, geht es ans Färben. Danach greift Friseurin Stephanie zur Schere und ein paar Zentimeter fallen. Vor der großen Enthüllung wird auch noch gestylt und geschminkt. Am Ende wird das Ergebnis präsentiert: Sophia Thiel hat nun schulterlange, dunkelblonde Haare. "Oh mein Gott", lautet der erste Kommentar der sichtlich erstaunten Fitness-Influencerin.

80 Prozent ihrer Fans hätten für dunkel und kurze Haare gestimmt, erklärt die Friseurin. "Ich persönlich hätte mich das niemals von allein getraut", ist sich Thiel sicher. Sie werde sich noch ein wenig an den neuen Schnitt gewöhnen müssen. Aber genau eine solche Typveränderung habe sie gebraucht. "Deshalb danke für eure Entscheidung."