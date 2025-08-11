Sonya Kraus spricht erneut über Krebserkrankung: Was sie jetzt zu sagen hat

Bald vier Jahre nach ihrer Krebsdiagnose zieht Sonya Kraus eindeutige Schlüsse. Die Moderatorin zeigt sich dankbar und angstfrei. Das hat sie jetzt zum Thema Krebs zu sagen.

Im September 2021 musste Sonya Kraus (51) tief schlucken. Die beliebte TV-Moderatorin erhielt eine erschreckende Brustkrebsdiagnose. Anfang 2022 machte sie die Nachricht öffentlich und ließ durchklingen, dass durch Chemotherapie und psychische Belastung eine schwere Zeit bevorsteht. Doch die 51-Jährige ließ sich nicht unterkriegen und blickt heute mit neuem Lebensmut in die Zukunft. Ihre zwei Söhne schenken ihr tagtäglich Kraft, wofür die einstige ProSieben-Moderatorin sehr dankbar ist. Auch ist Kraus froh über medizinische Fortschritte, wie sie jetzt verrät.

Sonya Kraus nach Krebserkrankung: So macht die Moderatorin jetzt Hoffnung

"Ich bin das beste Beispiel dafür, dass der medizinische Standard unglaublich hoch ist in Deutschland", meint Sonya Kraus im Gespräch mit " ". Die Moderatorin hat ihre Erkrankung hinter sich gelassen und will anderen Betroffenen Hoffnung machen. Als deutscher Bürger könne man "so froh" sein, "dass wir medizinisch so gut aufgestellt sind". Zudem betont die Blondine, dass "Brustkrebs – wenn man ihn früh erkennt – besiegbar ist". Sie schildert: "Das sind zwei Dinge, die ich jedem, der es hören und nicht hören möchte, immer gern mitteile."

Sonya Kraus lebt "völlig befreit" und angstfrei: "Dann geht das Leben weiter"

Sonya Kraus appelliert an alle Frauen, man solle sich regelmäßig durchchecken lassen: "Unbedingt Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge, denn dann geht das Leben weiter." Wie wohl jeder Mensch, der mit der Diagnose Krebs leben muss, hatte auch Kraus mit großer Angst zu kämpfen. Doch das Bangen gehöre nun der Vergangenheit an: "Ich lebe völlig befreit und habe jetzt keine Angst, dass irgendwie wieder was kommt. Selbst wenn [der Krebs, d. R.] wieder kommen würde, dann muss ich sagen, dann werde ich auch wieder mit der Situation klarkommen."

Nicht nur Sonya Kraus: Auch Moderatorin Steffi Brungs einst an Krebs erkrankt

Für Sonya Kraus steht fest, durch den Sieg über die Krebserkrankung habe sie an "Souveranität, Stärke und Glaube an sich selbst" hinzugewonnen. Eine Erfahrung, die sicherlich auch ihre Moderatorenkollegin Steffi Brungs (36) machte. Die 36-Jährige, die regelmäßig für RTL und Netflix vor der Kamera steht, ging vor Kurzem mit einer erschreckenden Diagnose an die Öffentlichkeit. Brungs verriet, vor fünf Jahren an Gebärmutterhalskrebs erkrankt zu sein. Wie Kraus habe sie ärztliche Entwarnung bezüglich ihrer Erkrankung erhalten.

Nachdem Steffi Brungs ihre Krankheit öffentlich machte, war sie jedoch viel Anfeindung ausgesetzt. Online musste sie sich unterirdische Kommentare durchlesen. Die Moderatorin ließ sich die Feindseligkeit nicht gefallen und reagierte auf den Hass mit ausgestrecktem Mittelfinger. Damit setzte Brungs ein Statement und stellte klar, dass man sich auch als Person der Öffentlichkeit nicht alles gefallen lassen muss.