Sonya Kraus postet Details zu ihrer Krebs-OP und animiert zur Vorsorge

Sonya Kraus hat sich 2021 wegen einer Brustkrebserkrankung beide Brüste abnehmen lassen. Auf Instagram macht der Star Mut - und Arzt-Muffeln Beine.

Im Gespräch mit der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Bunte" hat Moderatorin Sonya Kraus (48) mitgeteilt, dass sie sich im September 2021 aufgrund eines hochaggressiven Tumors beide Brüste abnehmen ließ. , gibt sie ihren besorgten Followern weitere Details über die Erkrankung sowie über ihren bisherigen Heilungsverlauf - und richtet einen eindringlichen Appell an alle.

"Jetzt stecke ich mitten in der Chemo, zwischen den großen und den kleinen Chemos - und es geht mir fantastisch", beruhigt der Star. "Ich habe sogar den Großteil meiner Haare behalten, dank einer Kühlkappe."

Ihren Leidensweg nutzt Kraus nun, um einen wichtigen Ratschlag zu geben: "Ich möchte, dass du, dass ihr zur Vorsorge geht. Denn die Vorsorgeuntersuchung von vielleicht 20 Minuten hat mir das Leben gerettet." Ihr Tumor sei zu einem so frühen Stadium entdeckt worden, dass er noch keine Metastasen bilden konnte. "Deswegen stehen die Chancen exzellent, dass ich ur-ur-uralt werde." Die Chemotherapie mache sie hingegen "nur für mich, prophylaktisch".

"Ab zum Arzt!"

Natürlich habe auch sie nach der Schockdiagnose "die Hosen gestrichen voll" gehabt. Umso wichtiger ist es ihr, den Menschen "Hoffnung [zu] geben. Ich will euch zeigen: Die Medizin hat solche Fortschritte gemacht". Daher ihr wohlgemeinter Befehl: "Ab zum Arzt! Dieses halbe Stündchen kann auch dein Leben retten. Und das gilt nicht nur für die Ladys, sondern auch für die Jungs da draußen. [...] Tut es für euch. Tut es für alle, die euch lieben."

Denselben Appell untermauert Kraus mit ihrer Teilnahme an der VOX-Show "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs", bei der sie neben weiteren Stars am 22. Februar um 20:15 Uhr mit der Botschaft die Hüllen fallen lassen wird: "Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt!" Durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel der Show hatte etwa Party-Sänger Mickie Krause (51) unlängst überhaupt erst erfahren, an Blasenkrebs erkrankt zu sein.

Kraus rührt daher gekonnt die Werbetrommel für die kommende Ausgabe mit ihr: "Man sieht sogar meine neuen Brüste!", scherzt der Star. Von denen zeigt sich Kraus in ihrem Instagram-Video hellauf begeistert: "Ich muss sagen: Hallo, Silikon! Das Ergebnis ist... dufte! Sehr juvenil, die werden nie wieder hängen! Man muss immer das Augenmerk auf die positiven Dinge richten."