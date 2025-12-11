Sonya Kraus kehrt ins Fernsehen zurück

Von 2004 bis 2012 gehörte sie zur Stammbesetzung, jetzt feiert Sonya Kraus beim "TV total Turmspringen" ihr Comeback. Im kommenden Jahr wird sie ihre "Stammposition auf und am Sprungturm" einnehmen.

Im Januar 2026 kehrt das "TV total Turmspringen" zurück auf die TV-Bildschirme. Bei dem sportlichen Prominenten-Wettbewerb feiert dann die Moderatorin Sonya Kraus (52) ihr großes Comeback.

"Das Turmspringen ist Kult"

"Das Turmspringen war immer mein liebstes 'TV total'-Event und ist Kult", erklärt Kraus . Zum Jubiläum der Show aktiviere sie "gern meine alte Kodderschnauze, presse das welke Fleisch in ein skandalös knappes Kostüm und beziehe meine Stammposition auf und am Sprungturm". Kraus war von 2004 bis 2012 ein Teil der Sendung und etablierte sich bei den Beckenrand-Gesprächen mit den teilnehmenden Stars zur festen Größe des Formats.

Auf die Promis warten laut "Bild" wieder Einzel- und Synchronwettbewerbe im Turmspringen. Mit dabei sind demnach unter anderem die Vater-Sohn-Paarung Thorsten (57) und Nico Legat (27), Turn-Olympiasieger und Turmspringen-Urgestein Fabian Hambüchen (38) sowie die Schauspielerin Annabelle Mandeng (54).

Das "TV total Turmspringen - Das Jubiläum" findet in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark statt und wird am Samstag, dem 10. Januar, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn zu sehen sein. Die Show lief zunächst zwischen 2004 und 2015 auf ProSieben. Später wanderte das Format zum Konkurrenten RTL, wo ab 2022 drei "RTL Turmspringen"-Ausgaben liefen. Im Herbst 2024 kehrte das Event dann zu ProSieben zurück.

Für Sonya Kraus ist es ein weiterer TV-Job nach einer schweren Phase in ihrem Leben. Im Frühjahr 2022 machte sie öffentlich, dass bei ihr im September 2021 Brustkrebs diagnostiziert wurde. Sie unterzog sich anschließend einer Mastektomie und Chemotherapie. Für ihren offenen Umgang mit der Erkrankung erhielt sie viel Zuspruch. Im Januar 2023 feierte die ehemalige "talk talk talk"-Moderatorin in der Neuauflage des Spielshow-Klassikers "Glücksrad" ihre Rückkehr auf die TV-Bildschirme.

Sonya Kraus, die in dem Format früher als "Buchstabenfee" tätig war, erklärte damals zu ihrem Moderations-Comeback nach ihrer Krebserkrankung im Gespräch mit spot on news: "Das Revival war für mich wie nach Hause kommen in mein Wohnzimmer. Es war alles so gelernt, vertraut und eingefräst in meine DNA."