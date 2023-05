Sonya Kraus: Erster Auftritt ohne Perücke im TV

TV-Moderatorin Sonya Kraus zeigt sich zum ersten Mal seit ihrer Chemotherapie wieder ohne Perücke vor der Kamera, wie die 49-Jährige in einer Instagram-Story verriet.

Ein besonderer Moment für "Glücksrad"-Moderatorin Sonya Kraus: Zum ersten Mal seit ihrer Chemotherapie ist die 49-Jährige, bei der 2021 Krebs diagnostiziert wurde, ohne Perücke im TV zu sehen.

Auf Instagram zeigte Kraus ihren Fans ihre blonden Locken. Für welches Fernseh-Format sie mit ihrem Naturhaar vor die Kamera trat, verriet sie allerdings nicht.

"Glücksrad"-Moderatorin zeigt sich ohne Perücke vor der Kamera

"Zum allerersten Mal mit den eigenen Haaren vor die Kamera", erzählt Kraus in einer Instagram-Story, in der sie ihre etwa schulterlangen, blonden und voluminös gestylten Locken zeigt. Lachend fügt sie hinzu: "Oh mein Gott, das hat jetzt echt zehn Minuten gedauert, so eine lange Styling-Zeit bin ich gar nicht mehr gewohnt."

Sonya Kraus zeigt sich in ihrer Instagram-Story ohne Perücke. © Instagram/sonyakraus

Für Sonya Kraus ist es allerdings nicht das erste Mal, dass sie sich öffentlich ohne Perücke zeigt. Bereits im Februar wurde sie dafür gefeiert, dass sie ihre echten Haare präsentierte.

Sonya Kraus: Brustamputation nach Krebsdiagnose

Im September 2021 wurde bei der Kult-Moderatorin Brustkrebs diagnostiziert, wie sie im vergangenen Jahr bekannt gab. Im November ließ sie sich die Brüste entfernen und machte eine Chemo-Therapie.

Sonya Kraus zur AZ: "Früherkennung hat mein Leben gerettet"

"Ich bin brav zu den Voruntersuchungen gegangen. Kommunikation und Früherkennung haben mein Leben gerettet", sagte Sonya Kraus im Januar 2023 im Gespräch mit der AZ. Gedanken über einen erneute Erkrankung möchte sie sich nicht machen, wie sie erklärte: "Ich gehe brav zu meinen Untersuchungen, mache mir aber keinen Kopf darüber, ob der Krebs wieder zurückkommen könnte. Ich kann es sowieso nicht ändern. Warum soll ich mich verrückt machen?"