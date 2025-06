Sonnenbrillen-Trends 2025: Diese fünf Styles dominieren den Sommer

Sonnenbrillen sind mehr als nur ein profaner Sonnenschutz. Sie sind das Fashion-Statement der warmen Jahreszeit. Diese fünf Modelle dürfen im Sommer 2025 auf keiner Nase fehlen.

Caro Daur und Kylie Jenner trugen während der Fashion Week in Paris bereits die neuesten Sonnenbrillen-Trends.

Was im Winter der Mantel ist, ist im Sommer die Sonnenbrille: ein unverzichtbares Accessoire. Kaum jemand verlässt in der warmen Jahreszeit das Haus ohne sie - nicht nur zum Schutz vor der Sonne, sondern auch als stilprägendes Statement. Und wie bei jeder Saison, bringt auch der Sommer 2025 neue Designs, Formen und Farben mit sich. Die aktuellen Kollektionen großer Modehäuser und die Looks auf den Nasen von Stars und Influencerinnen zeigen: Diese fünf Sonnenbrillen-Trends sollte man jetzt kennen.

Cat-Eye reloaded

Die Cat-Eye-Sonnenbrille ist längst ein fester Bestandteil der Fashion-Geschichte. 2025 bekommt der Klassiker ein Update: mit geometrischen Formen, raffinierten Details und mutigen Farben. Die neue Interpretation wirkt zugleich feminin, edgy und zeitgemäß. Fashion-Vorbilder wie Caro Daur (30) oder Kylie Jenner (27) zeigten die modernisierte Cat-Eye-Brille bereits im Januar auf der Pariser Fashion Week - ein sicheres Zeichen dafür, dass sie zu den It-Pieces der Saison zählt.

Matrix-Look

Mehr als 25 Jahre nach Keanu Reeves' (60) Auftritt als Neo in "Matrix" ist der Einfluss des Kultfilms auf die Mode noch immer spürbar - besonders bei Sonnenbrillen. Der Matrix-Look zeigt sich 2025 in schmalen, ovalen Gläsern, meist in tiefem Schwarz und mit minimalistischen Fassungen. Die futuristische, fast düstere Ästhetik wirkt wie gemacht für stilbewusste Menschen. It-Girls wie Hailey Bieber (28) machen vor, .

Sixties-Revival

Zurück in die 60er: Sonnenbrillen mit runden Oversize-Rahmen feiern ein grandioses Comeback. Inspiriert vom Boho-Chic und Hippie-Spirit der Swinging Sixties verleihen sie jedem Look eine Extraportion Retro-Charme. Modelle, wie sie auch Jackie O. (1929-1994) als Modeikone ihrer Zeit getragen hätte, versprühen klassischen Vintage-Glamour - ideal für alle, die ihrem Sommeroutfit eine nostalgische Note verleihen wollen.

Aviator-Style

Auch die 70er feiern ein modisches Revival - in Form von Pilotensonnenbrillen. Klassisch mit Metallrahmen oder in modernen Interpretationen mit farbigen Gläsern und Statement-Fassungen gehören sie zu den Favoriten vieler Labels, darunter Loewe, Bottega Veneta und Tom Ford. Ob cool oder elegant gestylt: Der Aviator-Style verleiht jedem Outfit eine lässige, selbstbewusste Attitüde.

Speed-Designs

Sportliche Wrap-around-Sonnenbrillen - auch "Shield Shades" genannt - verlassen 2025 endgültig die Regale der Sportläden und halten Einzug in die High Fashion. Ihre aerodynamischen Formen und verspiegelten Gläser sorgen für ein progressives Erscheinungsbild. Labels wie Tory Burch setzen auf den Kontrast zwischen Funktionalität und Mode - etwa als Stilbruch zu eleganten Zweiteilern. Celebritys wie Charli XCX (32), und Vittoria Ceretti (26) tragen sie bereits rauf und runter.

