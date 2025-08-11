"Sommerurlaub anders vorgestellt": Lola Weippert liegt im Krankenhaus

Lola Weippert meldet sich aus einer Klinik bei ihren Followern. "Liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 20cm langer Spritze in der Wirbelsäule", schreibt sie auf Instagram.

Lola Weippert (29) muss ihren Urlaub in einer Klink verbringen. Die Moderatorin , das sie mit Mundschutz in einem Krankenhausbett zeigt. "Hatte mir meinen Sommerurlaub etwas anders vorgestellt", schreibt sie darunter. An ihrem Arm ist eine Infusionsnadel zu sehen.

"Liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 20cm langer Spritze in der Wirbelsäule", postet Weippert in einem kurzen Video. "Drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf", ruft sie ihre Fans auf und ergänzt ein Emoji mit betenden Händen. "PS: Passt auf euch auf, ohne Gesundheit ist alles nichts!"

Prominente Followerinnen wie Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste (33) oder Reality-Darstellerin Marlisa Rudzio kommen ihrer Bitte nach und senden via Instagram Genesungswünsche. Zahlreiche Fans schließen sich an.

Warum genau sie ins Krankenhaus musste und welche Werte die Ärzte beobachten, verrät Lola Weippert nicht. Auch ihren Aufenthaltsort nennt sie nicht.

Lola Weipperts Krankheitsgeschichte: Tumor und Endometriose

Lola Weippert informierte ihre Fans in der Vergangenheit mehrfach über gesundheitliche Probleme. Im Sommer 2024 teilte sie mit, dass Ärzte einen gutartigen Tumor in ihrer Brust festgestellt hatten.

Im März dieses Jahres verriet die ehemalige "Temptation Island"-Moderatorin dann, dass sie an Endometriose leide. "Eine unsichtbare Krankheit und ein großer Schmerz, der sich hinter meinem Lächeln und den eingenommenen Schmerzmitteln verbirgt", erklärte Weippert damals über ihre Beschwerden.