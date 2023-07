Sommerliche Grüße von der norwegischen Kronprinzenfamilie

Die norwegische Kronprinzenfamilie genießt derzeit eine sommerliche Auszeit. Via Instagram schickten sie Grüße von einer Ausfahrt mit der königlichen Jacht.

Kurz bevor im Juli und im August ihre beiden 50. Geburtstage und somit große Feierlichkeiten anstehen, genießen Kronprinz Haakon (49) und Kronprinzessin Mette-Marit (49) von Norwegen eine sommerliche Auszeit mit ihren Kindern Ingrid Alexandra (19) und Sverre Magnus (17). Auf Instagram postete die Kronprinzenfamilie und schickte sommerliche Grüße.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Einen schönen Sommer wünscht die Kronprinzenfamilie", heißt es im Kommentar zum Familienfoto, das die vier bei einem Landgang in der Gemeinde Sør-Varanger zeigt. Mit der Jacht sind sie demnach derzeit entlang der nördlichen Küste unterwegs. Auf den Aufnahmen lächeln Mette-Marit, Haakon, Ingrid Alexandra und Sverre Magnus entspannt in die Kamera. Während die Kronprinzessin und ihre Tochter jeweils eine weiße Hose und ein dazu passendes Oberteil tragen, zeigen sich der Kronprinz und sein Sohn in legeren Kombinationen aus Hemd und Hose.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das steht diesen Sommer in Norwegen noch an

Im Instagram-Post verraten die vier außerdem, was in den nächsten Monaten noch auf dem Programm stehen wird: "Später im Sommer werden sowohl Kronprinz Haakon als auch Kronprinzessin Mette-Marit 50 Jahre alt. Während sich Prinzessin Ingrid Alexandra darauf vorbereitet, im Herbst eine Stelle als Schulassistentin und Umwelthelferin anzutreten und später ihren Wehrdienst beginnt, bereitet sich Prinz Sverre Magnus auf sein letztes Jahr in der Oberstufe vor."