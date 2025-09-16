"Sommerhaus"-Paar Tommy Pedroni und Paulina Ljubas: Darum sind die Reality-Stars berühmt

In Bocholt wird wieder um 50.000 Euro gekämpft. 2025 sind auch Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im "Sommerhaus der Stars" dabei. Woher kennt man die Reality-Stars? Mit wem waren sie in der Vergangenheit zusammen? Und wollen sie gemeinsame Kinder? Die AZ gibt einen Überblick.

"Das Sommerhaus der Stars" zählt zu den erfolgreichsten und umstrittensten Formaten im deutschen Trash-TV. 2025 geben sich auch Tommy Pedroni (30) und seine Freundin Paulina Ljubas (28) die Ehre – und kämpfen in Bocholt um 50.000 Euro Preisgeld. Aber was ist eigentlich über deren Beziehung bekannt? Seit wann sind sie zusammen und wo leben sie?

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas: Beziehung seit 2023

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas lernten sich 2023 bei den Dreharbeiten zu "Germany Shore" kennen. Und deren Chemie war nicht von der Hand zu weisen: Die Turteltauben kamen sich sehr nah – und wurden für ihre Schäferstündchen vor laufenden Kameras sogar für den Reality Award 2024 in der Kategorie "Sexytime des Jahres" nominiert. Doch noch vor "Germany Shore" waren beide bereits in zahlreichen Formaten zu sehen gewesen.

Tommy Pedroni: Woher kennt man den Badboy aus Frankreich?

Tommy Pedroni wurde am 28. März 1995 in Nizza als Sohn eines Franzosen und einer Deutschen geboren. Der ehemalige Profischwimmer nahm 2020 an seinem ersten Reality-Format teil, damals noch in Frankreich: "Les princes et les princesses de l'amour". 2021 wagte er dann den Sprung in die deutsche Trash-Landschaft, als er bei "Ex on the Beach" zu sehen war.

"Ex on the Beach" hielt für den Franzosen gleich zwei pikante Begegnungen bereit: Er bandelte in dem Format sowohl mit Vanessa Mariposa als auch mit Sandra Sicora an. Bei "Are You The One? – Realitystars in Love" traf er 2021 erneut auf Mariposa – flirtete in dem Format allerdings mit Walentina Doronina und Melina Hoch. Nach den Dreharbeiten machte er dann seine feste Beziehung mit Sandra Sicora öffentlich.

Tommy Pedroni und Sandra Sicora: Vom Traumpaar zum Temptation-Drama

Sein Image als Frauenheld war Tommy Pedroni nach den vielen TV-Techtelmechteln sicher. Doch der Franzose zeigte an der Seite von Sandra Sicora eine neue Seite – oft besuchte die Reality-Darstellerin ihren Partner in Nizza und gemeinsam bestritten sie das Format "CoupleChallenge" 2022, wo sie den zweiten Platz belegten. Schließlich stellte sich das Paar 2022 bei "Temptation Island VIP" dem ultimativen Treuetest.

Überraschenderweise war es in dem Format nicht Tommy Pedroni, der mit seinen Eskapaden verletzte. Sandra Sicora flirtete so intensiv mit Verführer Flocke, dass ihr französischer Freund ihr nicht verzeihen konnte. Tommy Pedroni beendete die Beziehung beim "letzten Lagerfeuer". 2024 trafen sie bei "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" wieder aufeinander, doch war Pedroni zu diesem Zeitpunkt bereits mit Paulina Ljubas liiert.

Neben seinen Erfahrungen im TV-Dating war Tommy Pedroni außerdem in den Formaten "Reality Backpackers" (2024), "The 50" (2024) und "Fame Fighting" (2024) zu sehen. Bei "Fame Fighting" gelang ihm der Sieg gegen TV-Kollege Jonathan Steinig.

Tommy Pedroni stieg 2024 bei "Fame Fighting" in den Ring. © imago/BOBO

Paulina Ljubas: Wie wurde die TV-Beauty berühmt?

Paulina Ljubas wurde am 6. Dezember 1996 in Gelsenkirchen als Tochter eines Kroaten und einer Deutschen geboren. Die brünette Schönheit steht ihrem Freund in Sachen TV-Erfahrung in nichts nach: 2020 übernahm sie die Rolle der "Stella Freis" in der Daily-Soap "Köln 50667". 2021 nahm sie dann mit ihrem Freund, dem "Love Island"-Schwerenöter Henrik Stoltenberg, bei "Temptation Island VIP" teil.

Den Treuetest bestand das junge Paar damals nicht: Paulina fühlte sich von Henrik verraten, woraufhin sie mit dem Verführer Dominik knutschte. Nach der Show ging die Reality-Darstellerin eine Beziehung mit Yasin Mohamed ein, der ebenfalls einen Ruf als TV-Casanova hat. Um die intensiven eineinhalb Jahre an Yasins Seite weinte Paulina bei "Ex on the Beach" 2023 bittere Tränen – doch Yasin sah sich in dem Format längst nach neuen Damen um. 2023 war Paulina Ljubas außerdem bei "Promi Big Brother" zu sehen.

Paulina Ljubas war eineinhalb Jahre lang mit TV-Star Yasin Mohamed liiert. © imago/star-media

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas: Die Stationen ihrer Liebe

Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Germany Shore" lernten sich Tommy Pedroni und Paulina Ljubas schließlich kennen – und schon bald auch lieben. Am 12. November 2023 machte die Beauty ihre Beziehung mit einem Instagram-Post publik. Zu einem romantischen Foto aus dem gemeinsamen Venedig-Urlaub schrieb sie: "Avec toi, je suis moi." Zu deutsch: "Mit dir bin ich ich."

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas: Wollen sie Kinder?

Paulina Ljubas ist für ihre große Liebe Tommy Pedroni einen bedeutenden Schritt gegangen: Die Beauty lebt seit Herbst 2023 bei ihrem Partner im südfranzösischen Nizza. Bezüglich Kinderplanung verriet sie in einer Instagram-Fragerunde im Januar 2025: "Lange Zeit konnte ich mir das nicht vorstellen und wollte es auch ehrlich gesagt nicht."

Für ihre große Liebe Tommy Pedroni zog Paulina Ljubas nach Nizza. Wollen sie bald eine Familie gründen? © imago/Gartner

Doch die Beziehung zu Tommy Pedroni hat offenbar ihre Einstellung verändert: "Aber mittlerweile finde ich den Gedanken richtig schön. Ich denke, das liegt aber auch daran, dass ich einen Mann an meiner Seite habe, der ein wundervoller und vor allem verantwortungsvoller Vater wäre."

"CoupleChallenge"-Sieg 2025 für Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Dass sie auch in Ausnahmesituationen als Paar funktionieren, konnten Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bereits in einem gemeinsamen Format unter Beweis stellen: Bei der vierten Staffel von "CoupleChallenge" trafen sie nicht nur auf Tommys Ex-Freundin Sandra Sicora, sondern konnten sich in den Spielen gegen ihre Mitstreiter durchsetzen. Das Paar verließ die Show mit dem Preisgeld von 67.000 Euro. Für das "Sommerhaus der Stars" scheinen die Voraussetzungen also zu stimmen.