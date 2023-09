"Sommerhaus"-Kandidaten Justine Dippl und Arben Zekic: Hat das Paar ein Kind?

Justine Dippl und ihr Partner Arben Zekic sind 2023 in "Das Sommerhaus der Stars" gezogen. Doch woher kennt man die beiden eigentlich? Hat das Promi-Paar Kinder? Wie ticken sie privat?

Jedes Jahr versammeln sich in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" prominente und weniger prominente Paare. Justine Dippl und Arben Zekic dürften 2023 definitiv das medial unbekannteste Paar sein. Im Mai zogen sie zusammen mit sieben anderen Promipaaren in das Haus in Bocholt ein, im Herbst soll die Sendung ausgestrahlt werden. Was ist über die beiden Teilnehmer bekannt?

Alter und Herkunft: Das ist über Justine Dippl bekannt

Justine Dippl wurde 1988 geboren. Sie wuchs in Bramsche bei Osnabrück auf. 2005 gewann sie mit 17 Jahren die Wahl zur "Miss Osnabrück", im Jahr darauf wurde sie "Miss Norddeutschland". 2014 lernte sie den ehemaligen DSDS-Teilnehmer und Dschungelkönig Joey Heindle kennen und lieben.

Justine Dippl: Trennung von Joey Heindle

Im Mai 2017 heirateten Justine Dipps und Joey Heindle. Nur ein Jahr später war es mit der Liebe auch schon wieder vorbei: Das Paar trennte sich. Die Ehe wurde 2021 geschieden. Laut " " behaupteten anfangs beide, sie seien im Guten auseinandergegangen. Doch Dippl machte Heindle im Nachgang schwere Vorwürfe: Justine und ihre Familie fühlten sich angeblich finanziell ausgenutzt. Sie hätten ihn stets unterstützt, doch "als bei Joey zum ersten Mal ein Auftrag kam, wo ein bisschen mehr Geld gekommen ist, hat er sich vom Acker gemacht. Er hat Geld verdient und dann war es vorbei". Obendrein soll Heindle ihr verboten haben, sich mit Freunden und ihrer Familie zu treffen. Nur zum Einkaufen und zum Gassi gehen mit dem Hund habe sie die Wohnung verlassen dürfen. Joey Heindle hat sich dazu nicht geäußert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Justine Dippl und Arben Zekic: Hat das "Sommerhaus"-Paar ein Kind?

Nach der gescheiterten Ehe mit Heindle arbeitete Dippl Berichten zufolge als Kellnerin am Ballermann. Aktuell wohnt sie laut eigener Aussage mit Partner Arben Zekic in der Nähe von Osnabrück und ist vorrangig Hausfrau und Mutter der kleinen Jamilia Zaylee, die 2022 zur Welt kam. Nebenbei arbeitet Justine Dippl außerdem als Putzfrau und dürfte damit den wohl bodenständigsten Job aller Hausbewohner haben.

Woher kennt man Arben Zekic?

Arben Zekic spielt in der Kreisliga Fußball. Das "Sommerhaus der Stars" ist sein erster Auftritt im Reality-TV.

Die Instagram-Gemeinde ist über den Einzug des Paares gespalten. Einige können nicht verstehen, warum mittlerweile auch "Normalos" ins Sommerhaus einziehen dürfen, andere finden die beiden hingegen sehr sympathisch. Man wird sehen, wie sich die beiden inmitten der anderen "berühmten" Bewohner in dem berüchtigten Landhaus in Bocholt behaupten.