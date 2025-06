"Sommerhaus"-Eklat noch vor TV-Ausstrahlung: RTL reagiert auf Gewalt-Vorwürfe

"Das Sommerhaus der Stars" 2025 sorgt bereits vor TV-Start für Furore. Ein angeblicher Promi-Kandidat soll einem Realitystar gegenüber handgreiflich geworden sein und ihn schwer verletzt haben. Die AZ hat bei RTL nachgefragt, ob die Staffel auf der Kippe steht – die Antwort überrascht.

Mobbing, Sexismus, Alkoholeskapaden und Handgreiflichkeiten – das RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars" stand noch nie für anspruchsvolles Fernsehen. Dennoch erzielt die Show Jahr für Jahr gute Quoten und wird auch 2025 wieder Kandidaten nach Bocholt locken. Heuer steht die Sendung allerdings schon vorab im Fokus, denn ein TV-Sternchen hat nun schwere Anschuldigungen gegen einen möglichen Kandidaten erhoben. Was ist passiert und wie reagiert RTL?

TV-Star erhebt schwere Vorwürfe gegen möglichen "Sommerhaus"-Kandidaten

Vor wenigen Tagen hat Kevin Platzer alias Flocke, bekannt aus "Forsthaus Rampensau Germany" und anderen Formaten, mit einer Instagram-Story für Aufsehen gesorgt. Der 26-Jährige zeigte darin eine stark blutende Wunde an seinem Kopf und erklärte, dass er von einem prominenten Reality-Darsteller angegriffen worden sei. "Er rastet komplett aus und hat zweimal eine Flasche zerbrochen. Das erste Mal hat er sie auf meinen Kopf gezogen und eingestochen. Das zweite Mal hat er damit auf mein Gesicht gezielt."

Um wen es sich bei dem mutmaßlichen Täter handelt, verrät Kevin Platzer nicht. Der angebliche Angriff soll sich bereits im Januar ereignet haben und wurde bei der Polizei angezeigt. Doch was hat das mit dem "Sommerhaus der Stars" zu tun? Das Format hat Flocke selbst ins Spiel gebracht, denn er schrieb zu den blutigen Bildern direkt an RTL gerichtet: "Ihr lasst doch keinen angeklagten Junkie und Straftäter in euren Cast, oder?" Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich offenbar um einen Kandidaten der diesjährigen Staffel handeln.

Kevin Platzer, besser bekannt als Realitystar Flocke, erhebt schwere Anschuldigungen gegen einen Promi-Kollegen. © imago/Gartner

Knappes Statement: So reagiert RTL auf Anschuldigungen

Bislang ist über die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" nichts bekannt – auch die Teilnehmer wurden bislang nicht öffentlich bestätigt. Über die Promi-Namen, die dabei sein sollen, wird aktuell lediglich spekuliert. Dennoch könnte es harte Auswirkungen auf die Show haben, sollte tatsächlich ein Gewalttäter dabei sein.

Die AZ hat beim Sender nachgefragt, wie mit der aktuellen Situation umgegangen wird. Werden die Vorwürfe ernst genommen? Welche Konsequenzen könnten folgen? Ist die Ausstrahlung der gesamten Staffel bedroht? Ein RTL-Sprecher teilt der AZ lediglich mit: "Wir haben die Teilnehmer:innen vom diesjährigen Sommerhaus noch gar nicht bekannt gegeben, deshalb gibt es auch nichts zu kommentieren." Damit hat der Sender zwar nicht bestätigt, ob ein gewalttätiger Promi an dem Format teilnimmt – aber auch nicht dementiert.

Ausstrahlung von "Das Sommerhaus der Stars" 2025 in Gefahr?

Sollte Kevin Platzer mit seinen Vorwürfen recht behalten, könnte RTL vor einem gewaltigen Problem stehen. Ein mögliches Szenario wäre, das "Sommerhaus" 2025 nicht auszustrahlen. Als Alternative könnte die Produktion aber ähnlich verfahren wie bei DSDS 2021. Damals hatte Michael Wendler mit seinem Corona-Geschwurbel für Furore gesorgt und wurde kurzerhand aus der Sendung herausgeschnitten. Da es höchstwahrscheinlich noch einige Monate dauern wird, bis "Das Sommerhaus der Stars" im TV läuft, könnte im Schnitt der betroffene Promi ebenfalls nicht berücksichtigt werden und hätte damit keine Sendezeit. Was passieren wird und ob es sich bei dem angeblichen Angreifer tatsächlich um einen Kandidaten handelt, bleibt jedoch abzuwarten.