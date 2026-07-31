Die Einladungen sind jedes Jahr heiß begehrt: Selbst die hohen Temperaturen können die Prominenz nicht davon abhalten, dem traditionellen Sommerfest im Bayerischen Hof die Ehre zu erweisen. Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt lässt es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, jeden Gast persönlich auf der Dachterrasse des Nobel-Hotels zu begrüßen.

Hoch oben über den Dächern der Stadt – mit Blick auf die Frauenkirche und die Münchner Innenstadt feiern am Donnerstag (31. Juli) knapp 250 geladene Gäste. Unter ihnen etwa das Schauspieler-Paar Heiner und Viktoria Lauterbach – beide gern und oft gesehene Gäste im Bayerischen Hof – und sogar der bayerische Adel.

Prinzessin von Bayern feiert ohne Ehemann Ludwig

Anders als noch im vergangenen Jahr ist Sophie Prinzessin von Bayern diesmal ohne Mann Ludwig von Bayern unterwegs: Stattdessen macht die sympathische bayerische Prinzessin das Sommerfest kurzerhand zum Mädels-Abend und erscheint mit Freundin Marie-Thérèse von Waldburg an der Seite. "Der Bayerische Hof und Innegrit Volkhardt sind wie Familie", schwärmt sie im Gespräch mit der AZ. "Wir unterstützen bayerische Institutionen. Auch die Münchner Sicherheitskonferenz findet hier statt, daher ist es so ein wichtiges Hotel für uns, für München und Bayern."

Musikproduzent Leslie Mandoki hingegen ist am Donnerstagabend komplett solo unterwegs: Frau Eva hat als Ärztin am Starnberger See, wo das Paar bereits seit 35 Jahren lebt, noch bis spät am Abend in ihrer Praxis zu tun, erzählt er. Und der "Dschinghis Khan"-Star selbst? Der weiß sein Grundstück mit Seezugang gerade bei den aktuellen Temperaturen besonders zu schätzen: "Deswegen sind wir im Sommer auch fast nie im Urlaub!"

Tropische Hitze in München: Moderatorin Karen Webb greift lieber zu Wasser

Moderatorin und Mediencoach Karen Webb (erschien im schicken weinroten Cocktailkleid) greift am Donnerstag statt zu aufwendig gemixten Sommerdrinks eher mal zum Wasser: "Ich muss aufpassen, weil ich einen niedrigen Blutdruck habe. Das habe ich gestern beim Schulfest meiner Kinder gemerkt. Sonst haut es mich in der Sonne um", ächzt sie im Gespräch mit der AZ. Im August will die Ex-"Leute heute"-Moderatorin bewusst ausspannen: "Wir fahren erst eine Woche zum Wandern in die Steiermark und dann geht es noch auf einen Roadtrip mit meiner Tochter durch Kalifornien."

Deutscher TV-Star traf bereits Hollywood-Prominenz im Bayerischen Hof

Wenn Schauspieler und Filmproduzent Patrick Mölleken ("Frühling") sonst im Bayerischen Hof landet, dann meist spät in der Nacht, nach einem langen Dreh – und eher im Keller als auf der Dachterrasse: "Im Trader Vic's gehe ich ein und aus", gibt Mölleken im Gespräch mit der AZ zu. Ein Abend blieb ihm dabei besonders in Erinnerung: "Einmal habe ich dort unten mit Kiefer Sutherland und seinen Freunden Whiskey an der Bar getrunken. Das war schon der Wahnsinn."

Ebenfalls unter den prominenten Gästen im Bayerischen Hof: Filmproduzentin Rola Bauer, Drehbuchautorin Andrea Sixt mit Mann Cord Troebst, Modedesignerin Susanne Wiebe, AZ-Verleger Prof. Dr. Martin Balle mit Frau Karin Vuskovic, PR-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen mit Mann Alexander Freiherr von Cramm und sogar Justizminister Georg Eisenreich.