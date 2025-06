Sommer, Sonne, Sixpack: Lukas Podolski zeigt Urlaubsfoto mit Sohn

Lukas Podolskis Herz brennt für den Fußball – und seine Familie. Im Urlaub zeigt er sich jetzt an der Seite seines Sohnes Louis. Neben sonnigem Wetter stechen dabei auch durchtrainierte Körper ins Auge.

Während Fußballerkollegen wie Mats Hummels (36) ihr Karriere-Aus bekanntgaben, ist für Lukas Podolski (40) noch nicht an ein Ende seiner Spielerlaufbahn zu denken. Seit knapp einem Monat steht fest, dass der Stürmer seinen Vertrag beim polnischen Fußballverein Górnik Zabrze bis 2026 verlängert hat. Trotzdem soll die Familie natürlich nicht zu kurz kommen. Privat machen den einstigen FC-Bayern-Spieler seine Frau Monika und die drei gemeinsamen Kinder Louis (17), Maya und Ella glücklich. Jetzt präsentiert sich Podolski an der Seite seines Sohnes im Urlaub. Die sonnige Traumkulisse am Meer rückt dabei deutlich in den Hintergrund.

Urlaub in Miami: Lukas und Louis Podolski zeigen durchtrainierte Körper

Lukas und Louis Podolski machen sich momentan eine schöne Zeit in Miami. Bei sommerlichen Temperaturen an der Küste des US-Bundesstaats Florida wollen sie auf Strandausflüge offenbar nicht verzichten. Auf einem Foto, welches Lukas Podolski vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story gepostet hat, sind er und sein Sohnemann vor dem Meer zu sehen. Schnell fällt auf: Regelmäßige Sporteinheiten gehören für beide wohl zur festen Routine. Denn während sie am Strand posieren, sind ihre definierten Körper und Sixpacks nicht zu übersehen.

Wie der Vater, so der Sohn: Auch Louis Podolski ist Fußballer

Dass Lukas Podolski viel Wert auf Sport legt, dürfte nicht verwundern. Schließlich gehört es zum Beruf des Fußballers selbstverständlich dazu, fit zu bleiben. Auch Podolskis Sohn ist als Fußballer aktiv und spielt für den gleichen Verein, für den auch der Papa auf dem Platz steht. Er gilt als Nachwuchstalent – ob er in Zukunft ähnlich große Erfolge wie sein Vater erzielen kann? Das wird sich zeigen.

Lukas Podolski und sein Sohn Louis am Strand von Miami. © Instagram/lukaspodolski

Urlaub ohne Podolski-Damen? Lukas und Louis im Stadion

Klar ist, Erfolgsdruck und Fußballtraining spielen im Urlaub bei den Podolski-Jungs keine Rolle. Viel lieber nehmen Lukas und Louis die Position als Zuschauer ein. Wie weitere Instagram-Beiträge des Vater-Sohn-Duos zeigen, verfolgen sie im Hard Rock Stadium in Miami gespannt ein Fußballspiel.

Ob auch der Rest der Familie beim Florida-Urlaub dabei ist? Auf entsprechenden Social-Media-Fotos waren Monika, Maya und Ella Podolski bisher nicht zu sehen.