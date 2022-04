Sohn von Verona Pooth von Elite-Internat suspendiert

San Diego, der Sohn von Verona und Franjo Pooth, besucht eine Elite-Sportschule in Florida. Dort ist er aber scheinbar nicht immer ein Musterschüler.

San Diego (18), der Sohn von Verona Pooth, möchte gerne Golfprofi werden. Dafür besucht er das Sportinternat IMG-Academy in Miami, das auch Boris Becker zu seinen ehemaligen Schülern zählt. Nun hat er sich dort offenbar einen Fehltritt erlaubt.

San Diego darf sechs Wochen lang nicht mehr am Golftraining der Schule teilnehmen, wie die " " berichtet. Eine schwere Strafe für jemanden, der diesen Sport gerne auf Profiniveau ausüben möchte. Der Grund für den temporären Ausschluss klingt hingegen im Gegensatz zu der doch recht strengen Strafe fast banal.

San Diego Pooth: Burger statt Golfunterricht

Ihm wird vorgeworfen, während eines dreitägigen Turniers in Tampa sich mit drei weiteren (volljährigen) Golfern unerlaubt vom Hotel entfernt zu haben, um in ein Burger-Restaurant zu gehen. Mama Verona kann den Entschluss der Schule nur wenig nachvollziehen: "Selbstverständlich habe ich Verständnis dafür, dass 1.300 Schüler nicht machen können, was sie wollen. Jedoch halte ich die Entscheidung für sehr streng", erklärt sie der Zeitung. Eine Standpauke gab es für den Sohn ebenfalls nicht: "Ich bin froh, dass Diego kein Streber ist, sondern Ecken und Kanten hat."

Damit die Karriere unter diesem Zwischenfall nicht leidet, wird er die nächsten sechs Wochen privat trainieren. Dafür hat er sich laut Pooth ein kleines Appartement gesucht und sein eigenes Sport- und Golfprogramm organisiert,