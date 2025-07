Starkoch Karlheinz Hauser ist in großer Trauer: Mit nur 26 Jahren starb sein Sohn bei einem Halbmarathon in Hamburg. Was ist über die Todesursache bekannt?

Der Hamburger Starkoch Karlheinz Hauser (58), bekannt vom "ARD Buffet" und aus "The Taste", trauert um seinen Sohn Tom. , war der 26-Jährige bereits am 29. Juni beim Hella Halbmarathon in Hamburg zusammengebrochen und wurde anschließend tagelang im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) intensivmedizinisch behandelt. Am 7. Juli erlag er demnach seinen schweren Verletzungen.

Sohn von Karlheinz Hauser gestorben: Was über die Todesursache bekannt ist

Laut dem Bericht brach Tom Hauser kurz vor dem Ziel, bei etwa 19 von 21 Kilometern, zusammen und stürzte ungeschützt auf den Kopf. Dabei zog er sich mindestens eine Hirnblutung zu. Im UKE kämpften Ärztinnen und Ärzte tagelang um sein Leben. "Es war ein Drama, man hat wirklich alles versucht", zitiert die Zeitung Karlheinz Hauser. Der Verlust seines Sohnes sei nicht zu beschreiben, so der Zwei-Sterne-Koch.

Karlheinz Hauser: Sein Sohn war "das größte Geschenk"

Der 26-Jährige sei lebensfroh und voller Pläne gewesen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Margarete und den beiden Töchtern trauert Karlheinz Hauser um "das größte Geschenk" ihres Lebens. In der Traueranzeige schreibt die Familie: "Viel zu kurz durften wir Dich bei uns haben. Doch Deine Liebe, Dein Lachen und Dein Wesen bleiben für immer in unseren Herzen." Die Trauerfeier soll am kommenden Wochenende stattfinden.

Karlheinz Hauser war nach Stationen in München und Berlin von 2002 bis 2022 Küchenchef und Patron im Restaurant Seven Seas in Hamburg, das 2003 mit dem ersten und 2012 mit dem zweiten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Seit 2022 verantwortet Hauser, auch in Zusammenarbeit mit Sohn Tom, das Catering für den britischen Formel-1-Rennstall McLaren Racing.