AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Sohn von "Rosenheim-Cops"-Star lädt zur Vernissage in München

Sohn von "Rosenheim-Cops"-Star lädt zur Vernissage in München

Der Sohn von "Rosenheim-Cops"-Star Andrea Wildner stellt seine Kunst in München aus. Unterstützung gibt es auch von einem weiteren bekannten TV-Gesicht.
Daniela Schwan |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
TV-Star Andrea Wildner, Sohn Maximilian Zander und Ehemann Karl-Joachim Zander.
TV-Star Andrea Wildner, Sohn Maximilian Zander und Ehemann Karl-Joachim Zander. © Daniela Schwan

U-Bahn-Zwischengeschoss, Haltestelle Universität: Hier, in der U-Bahn-Galerie des Bezirksausschusses Maxvorstadt, zeigt Maximilian Zander (27) noch bis Ende August seine Hinguckerwerke "Anatomie der Träume", die er selbst als "semi-abstrakt" beschreibt.

Der Sohn von TV-Star Andrea Wildner (73, u. a. "Rosenheim-Cops", "Tatort", "Um Himmels Willen") hat es sich zum Ziel gemacht, "von der Kunst zu leben, was ja die wenigsten können". Bis dahin unterstützen ihn die Eltern.

"Dahoam is Dahoam"-Schauspieler bei Eröffnung mit dabei

Auch Wildner ist neben der Schauspielerei kreativ mit Leinwand, Pinsel, Acryl sowie Ölfarben tätig und unterhält ein Atelier in Schwabing. "Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, er macht das gut und wird seinen Weg gehen", sagt sie der AZ.

Bei der Ausstellungseröffnung unter anderem dabei: die Schauspieler und Kunstkenner Fritz Scheuermann ("Dahoam is Dahoam") und Ursula Gottwald, die bereits neun Bilder des jungen Künstlers erstanden hat.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Gelegenheitsleserin vor einer Stunde / Bewertung:

    Andrea Wildner hat nur in 2 Folgen der Rosenheim-Cops gespielt - einmal 2010 und einmal 2019.
    Sie deshalb als "Rosenheim-Cops-Star" zu bezeichnen, finde ich ziemlich übertrieben.

    In der Serie "Um Himmels Willen" dagegen hat sie (als Marianne Laban, Chefsekretärin des Oberbürgermeisters) 20 Jahre lang (2002 bis 2021) gespielt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.