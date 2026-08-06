Sohn von "Rosenheim-Cops"-Star lädt zur Vernissage in München

Der Sohn von "Rosenheim-Cops"-Star Andrea Wildner stellt seine Kunst in München aus. Unterstützung gibt es auch von einem weiteren bekannten TV-Gesicht.

U-Bahn-Zwischengeschoss, Haltestelle Universität: Hier, in der U-Bahn-Galerie des Bezirksausschusses Maxvorstadt, zeigt Maximilian Zander (27) noch bis Ende August seine Hinguckerwerke "Anatomie der Träume", die er selbst als "semi-abstrakt" beschreibt.

Der Sohn von TV-Star Andrea Wildner (73, u. a. "Rosenheim-Cops", "Tatort", "Um Himmels Willen") hat es sich zum Ziel gemacht, "von der Kunst zu leben, was ja die wenigsten können". Bis dahin unterstützen ihn die Eltern.

"Dahoam is Dahoam"-Schauspieler bei Eröffnung mit dabei

Auch Wildner ist neben der Schauspielerei kreativ mit Leinwand, Pinsel, Acryl sowie Ölfarben tätig und unterhält ein Atelier in Schwabing. "Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn, er macht das gut und wird seinen Weg gehen", sagt sie der AZ.

Bei der Ausstellungseröffnung unter anderem dabei: die Schauspieler und Kunstkenner Fritz Scheuermann ("Dahoam is Dahoam") und Ursula Gottwald, die bereits neun Bilder des jungen Künstlers erstanden hat.