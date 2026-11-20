Peter Kraus und sein Sohn Mike sind ein eingespieltes Team. 2027 wollen sie sogar zusammen auf große Musik-Tour gehen. Doch es gibt auch Momente, in denen sich die beiden lieber aus dem Weg gehen. Welche das sind, verrät das Vater-Sohn-Duo jetzt in einem Interview.

Peter Kraus (87) und sein Sohn Mike (53) standen schon häufiger zusammen auf der Bühne. Doch offenbar bekommt das Vater-Sohn-Duo nicht genug vom gemeinsamen Musizieren: Für 2027 steht die erste gemeinsame Tour an. Eigentlich herrscht bei den Kraus-Männern echte Harmonie – doch auf Nachfrage gestehen Peter und Mike jetzt, was am jeweils anderen durchaus anstrengend sein kann.

Peter und Mike Kraus: Hier sind sich Vater und Sohn uneinig

"Macken hat jeder, wir sind schließlich alle keine Mönche", sagt Mike Kraus in "Das Neue Blatt" über seinen berühmten Papa. "Auch mein Vater hat seine Momente, in denen ich merke, dass er gestresst ist. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Wenn ihm alles zu viel geworden ist oder sich die Buchhaltung auf dem Schreibtisch angesammelt hat. Dann gehe ich ihm lieber ein Stündchen aus dem Weg."

Auch Peter Kraus meldet sich zu Wort und verrät über seinen Sohnemann: "Wenn ich Mike etwas frage oder ihm etwas schicke, das er mir beantworten soll, habe ich oft das Gefühl, dass nichts zurückkommt. Dann denke ich: 'Jetzt ist er wieder malen gegangen, das interessiert ihn mehr'." Eine Situation, die den 87-Jährigen manchmal herausfordert: "Ich bin ein Hektiker und möchte sofort eine Antwort. Sonst werde ich ungeduldig. Mike ist da gelassener."

Peter und Mike Kraus bilden ein harmonisches Vater-Sohn-Duo. Doch sie kennen auch die Macken des jeweils anderen. © imago/star-media

Mike Kraus schwärmt von Vater Peter: "Optimismus und seine positive Art"

Trotzdem lässt sich festhalten: Die beiden Musiker würden wohl kaum zusammen auf Tour gehen, wenn sie kein eingespieltes Team wären. Mike Kraus betont sogar, dass sein Vater für ihn ein echtes Vorbild darstellt: "Mit seinem Optimismus und seiner positiven Art auf jeden Fall. Und auch darin, sich etwas Kindliches zu bewahren. Wir haben beide diesen kindlichen, manchmal albernen Humor."

Und Peter Kraus legt für seinen Sohn die Rentenpläne auf Eis: "Eigentlich wollte ich jetzt wirklich aufhören", verrät der 87-Jährige. "Dann kam diese Idee, Mike nicht nur zehn oder fünfzehn Minuten als Gast auf die Bühne zu holen, sondern ein Konzept zu entwickeln, bei dem wir gemeinsam zwei Stunden auf der Bühne stehen." Eine Entscheidung, mit der Peter Kraus sehr zufrieden ist: "Ich sage immer, man muss im Alter ein Ziel vor Augen haben, auf das man hinarbeitet. Für mich ist dies das ideale Ziel für die nächste Zeit."