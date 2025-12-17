Im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" spricht Karen Heinrichs gerne von ihrem Leben als alleinerziehende Mutter. Jetzt hat Sohn Ole ihr einen Besuch im Studio abgestattet. Dabei sprachen sie auch über ein gemeinsames Projekt.

"Karens Sohn Ole kenne ich, seit er vier Jahre alt ist", schwärmte Matthias Killing beim Besuch von Karen Heinrichs Sohn im "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Der Moderator und seine Kollegin arbeiten bereits seit über 16 Jahren zusammen für das beliebte Morgenmagazin – jetzt begrüßten sie den Nachwuchs-Promi am Set der Show. Ole Heinrichs war aber nicht nur für einen kleinen Besuch gekommen.

Podcast-Trio: Ole Heinrichs arbeitet mit Promi-Mama und Matthias Killing

Karen Heinrichs zeigte sich sichtlich stolz über ihren inzwischen erwachsenen Sohn. "Er ist groß geworden und kann jetzt auch Sachen", sagte sie in der Instagram-Story vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen". Ole Heinrichs macht jetzt gemeinsame Sache mit seiner berühmten Mutter und ihrem TV-Kollegen. "Er produziert unseren Podcast", offenbarte Matthias Killing.

Mit "Redebedarf – mit Karen und Matze" haben Killing und Heinrichs ihr erstes gemeinsames Format geschaffen. In dem Podcast sprechen die beiden Moderatoren über ihr Leben, die Gesellschaft und was sie beschäftigt. Die Idee dazu hatte Ole Heinrichs, wie seine Mutter erklärte: "Er ist auch ein starker Motivator – und auch Muddivator. Seit Jahren hängst du mir in den Ohren, ich solle mal einen Podcast machen." Die Mühe hat sich ausgezahlt, denn inzwischen sind vier Folgen des Podcasts online. "Ich bin schon die ganze Zeit hinterher und jetzt hat es endlich geklappt", freute sich der Sohn des "Frühstücksfernsehen"-Stars.

Tochter Heidi und Sohn Ole: Das sind die Kinder von Karen Heinrichs

Wie unangenehm es manchmal sein kann, in der Öffentlichkeit zu stehen, erlebte Ole Heinrichs am eigenen Leib – ausgelöst durch Matthias Killing. Der Moderator sagte zu dem Podcast-Produzenten augenzwinkernd: "Unter anderem wird deine Mutter eine heiße Muddi genannt." Das war vielleicht etwas zu viel für den Nachwuchs-Promi, der darauf leicht errötet mit nur einem Wort reagierte: "Interessant."

Neben ihrem Sohn Ole hat Karen Heinrichs noch ihre jüngere Tochter Heidi. Die Erziehung der Kleinen teilt sie sich wöchentlich mit ihrem Ex-Partner, wie sie im September 2024 auf Instagram erklärte: "Es ist Papa-Woche. [...] Ich habe ihr erklärt, dass ich zwar allein, aber nicht einsam bin. Der 1. Tag der Trennung vom Wechselkind ist in der Tat immer schwer, danach versuche ich ganz viel für mich zu tun."

Bis die Moderatorin ihre Tochter offen im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zeigt, wird wohl noch etwas Zeit vergehen.