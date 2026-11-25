Schauspieler Leo Reisinger und sein Sohn Emilio (16) sind gemeinsam in der romantischen Weihnachtskomödie "24 Türchen zu dir" zu sehen: Wie es ist, mit dem eigenen Vater zu drehen und ob seine Kinder in die Fußstapfen des TV-Stars treten sollen, haben Vater und Sohn der Abendzeitung bei einem Treffen in München verraten.

Dream-Team vor und hinter der Kamera: Die AZ trifft Leo Reisinger und Sohn Emilio (16) zu einem Exklusiv-Interview in der Winterworld in München.

ABR-Pictures/W.Breiteneicher 2 Dream-Team vor und hinter der Kamera: Die AZ trifft Leo Reisinger und Sohn Emilio (16) zu einem Exklusiv-Interview in der Winterworld in München.

Ein nostalgisches Karussell, überdimensionale Adventskränze und eine weihnachtlich herausgeputzte historische Kutsche bilden vor Kurzem die Kulisse für ein exklusives Treffen der AZ mit Schauspieler, Sänger und Autor Leo Reisinger (48, unter anderem bekannt aus "Die Rosenheim-Cops") und seinem Sohn Emilio (16) in der weihnachtlich geschmückten Winterworld der Münchner Motorworld.

"24 Türchen zu dir": Dieser Weihnachtsfilm strotzt vor prominenten Schauspielern

Der Anlass: die romantische Weihnachtskomödie "24 Türchen zu dir" (27. November, 20.15 Uhr, Das Erste), in der das Vater-Sohn-Gespann in dieser Konstellation auch vor der Kamera stand. Ebenfalls im prominent besetzten Cast: Inez Bjørg David, Michaela May oder Christian Tramitz.

Und wie ist es so, mit dem eigenen Vater vor der Kamera zu stehen? "Easy und cool, er war auch im Film mein Vater, der auf eine kanarische Insel abhaut. Den größeren Dreh-Part habe ich aber mit dem Christian Tramitz, er spielt meinen Opa", sagt Emilio, der im Film den pubertierenden Sohn Basti verkörpert.

Emilio Reisinger: "Ich würde schon gerne mehr drehen"

Dass er in die Fußstapfen von Papa Leo tritt – so weit will der 16-Jährige, der bereits in vier weiteren Produktionen mitgewirkt hat, auf AZ-Nachfrage noch nicht gehen: "Ich würde schon gerne mehr drehen, aber Schule geht erst mal vor." Gedrängt habe ihn sein Vater nie zur Schauspielerei, betont er.

Auch Leo Reisingers Kinder Cosima (12) und Silas (10) sind bereits TV-erfahren: "Ich forciere das nicht, wenn es sich ergibt und passt, dann ist es okay. Aber sie sollen erst mal die Schule fertigmachen und was Gescheites lernen, dann sehen wir weiter", sagt der 48-Jährige und schwingt fürs Foto elegant den Eisstock in der Winterworld.

Leo Reisinger über seine große Familie: "Hatte ich gar nicht auf dem Plan"

Zu seiner fünfköpfigen Familie sagt der sympathische TV-Star (hat gerade zwei Folgen der ZDF-Anwaltsreihe "Partner wider Willen" gedreht): "Das hatte ich ja so eigentlich gar nicht auf dem Plan. Mareike war schwanger, dann nochmals schwanger, dann nochmals und ich war bei allen Geburten dabei. Das war eine gute Vorbereitung auf die ARD-Serie später", spielt Reisinger auf seinen bislang größten Fernseherfolg "Toni, männlich, Hebamme" (2019 bis 2024) an.

Ehefrau Mareike hält Leo Reisinger den Rücken frei. © imago

Weihnachten im Salzburger Land: So feiert der TV-Star am Heiligen Abend

Weihnachten? Feiert die Familie heuer im Robinson Club im Salzburger Land. "Meine Frau Mareike und ich sind als Skilehrer gebucht, die Kinder machen Skikurse." Auch Emilio will künftig in den Ferien gerne als Skilehrer arbeiten: "Das kommt ja bei den Mädels gut an", scherzt er. Mit ins Reisegepäck kommen ein kleiner Christbaum und viele Geschenkpäckchen. Bescherung gibt's dann im elterlichen Hotelzimmer. Mit den Großeltern und nahen Verwandten wird heuer schon ein paar Tage vorher gefeiert, als Weihnachts-Vorglühen sozusagen.

Und wie ist das Multitalent als Vater? "Cool, sportlich und wenn es um Castings geht, streng", beschreibt es Sohn Emilio.