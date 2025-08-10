Sohn trägt keine Schwimmweste: Kourtney Kardashian äußert sich

Nach heftiger Kritik für ein Foto ihres ein Jahr alten Sohns ohne Schwimmweste auf einem Boot meldet sich Kourtney Kardashian zu Wort. "Ich habe ehrlich gesagt nicht an die Gefahren gedacht", gesteht der Realitystar.

Kourtney Kardashian (46) hat auf die Kritik reagiert, der ihren 21 Monate alten Sohn Rocky Thirteen ohne Schwimmweste auf einem Boot zeigt. Die Aufnahme löste am Freitag in den sozialen Medien aufgrund der Gefahren für den Jungen negative Reaktionen aus.

Kurze Zeit später äußerte sich der Realitystar zu den Vorwürfe. In ihrer Story teilte sie das Foto einer Kinder-Schwimmweste und betonte dazu, dass sie ihrem Sohn jetzt eine passende gekauft habe. "Danke für den Hinweis. Ich habe ehrlich gesagt nicht an einige der Gefahren gedacht", schrieb Kardashian zudem. "Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt und hoffentlich hilft das anderen Mamas, sich der Gefahren bestimmter Arten des Bootfahrens ohne Schwimmweste bewusst zu werden."

Sohn mit Travis Barker

Rocky Thirteen ist das erste gemeinsame Kind von Kourtney Kardashian und ihrem Ehemann, dem Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (49). Der Junge kam im November 2023 zur Welt. Kardashian, die zusammen mit ihrem Familie rund um Schwester Kim Kardashian (44) mit ihrer eigenen Realityshow berühmt wurde, hat aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (42) drei weitere Kinder: die Söhne Mason (15) und Reign (10) sowie Tochter Penelope (13).

Die Bilder vom Wasser entstanden offenbar in Idaho, wo Kinder unter 14 Jahren beim Aufenthalt auf dem Wasser gesetzlich zum Tragen einer Schwimmweste verpflichtet sind. Das Foto, auf dem sie ihren Sohn auf einem Motorboot im Arm hält, hatte Kardashian zusätzlich auch in ihren Instagram-Storys geteilt. "Gesegnet und dankbar für dieses wunderschöne Leben und die gemeinsame Erfahrung mit meinem Baby", schrieb sie dazu.