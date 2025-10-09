Sohn Ludwig vernachlässigt? Cathy Hummels wehrt sich gegen fiese Vorwürfe

Als Person des öffentlichen Lebens muss man Kritik aushalten können. Jedoch gibt es Themen, die auch beim stärksten Promi einen wunden Punkt treffen. Cathy Hummels wehrt sich nun gegen fiese Vorwürfe, die ihren Sohn Ludwig betreffen – und hat für ihre Kritiker eine klare Ansage parat.

Cathy Hummels (37) ist als Unternehmerin viel unterwegs und balanciert Berufs- und Privatleben wie viele andere Mütter auch. Sohn Ludwig (7), den sie mit Fußballprofi Mats Hummels (36) bekam, ist der ganze Stolz der 37-Jährigen. Hin und wieder muss Cathy Hummels Vorwürfe einstecken – auch, was ihren Sohn betrifft. Nun wendet sie sich direkt an ihre Kritiker.

Cathy Hummels stellt klar: "Ziehe mein Kind nicht vor die Kamera"

Auf Instagram spricht Cathy Hummels etwas an, das ihr schon lange unter den Nägeln brennt: "Dieses Thema geht mir tierisch auf den Sack, auch wenn ich keinen hab. Auf Social Media lese ich immer wieder: 'Cathy, wo ist eigentlich dein Sohn? Ich hab schon so lange keine Fotos mehr von ihm gesehen.' Oder: 'Cathy, du gehst arbeiten, wo ist eigentlich dein Sohn?'"

Dass sie den kleinen Ludwig angeblich vernachlässige, möchte die 37-Jährige nicht auf sich sitzen lassen. Cathy Hummels unterscheidet zwischen der berufstätigen und der "privaten Cathy": "Und die private Cathy ist eben die, die off-cam sehr viel Zeit und sehr viel liebevolle Zeit mit ihrem Sohn verbringt." Schnappschüsse von Ludwig sind aus gutem Grund selten: "Ich ziehe mein Kind nicht vor die Kamera und zeige auch sein Gesicht nicht."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Cathy Hummels macht Ansage: "Kinder sollten Kinder sein"

Dass man Ludwig nicht oft sehen würde, bedeute daher nicht, dass sie keine Zeit für ihn habe. Die Influencerin erklärt weiter: "Noch dazu kommt ein ganz wichtiger Punkt: Ich arbeite sehr viel on-cam und wenn ich on-cam arbeite, ist mein Sohn in der Schule." Außerdem versuche Cathy Hummels stets, Ludwig in ihre Berufswelt zu integrieren – sofern es Schule und Anlass erlauben.

Aber auch dann halte sie sich mit Fotos bedeckt, denn die 37-Jährige stellt klar: "Ich finde, Kinder sollten Kinder sein und nicht so vor die Kamera gezerrt werden." Abschließend verkündet sie stolz: "Ehrlich gesagt, bin ich mittlerweile eine Meisterin der Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben."