Sohn Ludwig vernachlässigt? Cathy Hummels wehrt sich gegen fiese Vorwürfe
Cathy Hummels (37) ist als Unternehmerin viel unterwegs und balanciert Berufs- und Privatleben wie viele andere Mütter auch. Sohn Ludwig (7), den sie mit Fußballprofi Mats Hummels (36) bekam, ist der ganze Stolz der 37-Jährigen. Hin und wieder muss Cathy Hummels Vorwürfe einstecken – auch, was ihren Sohn betrifft. Nun wendet sie sich direkt an ihre Kritiker.
Cathy Hummels stellt klar: "Ziehe mein Kind nicht vor die Kamera"
Auf Instagram spricht Cathy Hummels etwas an, das ihr schon lange unter den Nägeln brennt: "Dieses Thema geht mir tierisch auf den Sack, auch wenn ich keinen hab. Auf Social Media lese ich immer wieder: 'Cathy, wo ist eigentlich dein Sohn? Ich hab schon so lange keine Fotos mehr von ihm gesehen.' Oder: 'Cathy, du gehst arbeiten, wo ist eigentlich dein Sohn?'"
Dass sie den kleinen Ludwig angeblich vernachlässige, möchte die 37-Jährige nicht auf sich sitzen lassen. Cathy Hummels unterscheidet zwischen der berufstätigen und der "privaten Cathy": "Und die private Cathy ist eben die, die off-cam sehr viel Zeit und sehr viel liebevolle Zeit mit ihrem Sohn verbringt." Schnappschüsse von Ludwig sind aus gutem Grund selten: "Ich ziehe mein Kind nicht vor die Kamera und zeige auch sein Gesicht nicht."
Cathy Hummels macht Ansage: "Kinder sollten Kinder sein"
Dass man Ludwig nicht oft sehen würde, bedeute daher nicht, dass sie keine Zeit für ihn habe. Die Influencerin erklärt weiter: "Noch dazu kommt ein ganz wichtiger Punkt: Ich arbeite sehr viel on-cam und wenn ich on-cam arbeite, ist mein Sohn in der Schule." Außerdem versuche Cathy Hummels stets, Ludwig in ihre Berufswelt zu integrieren – sofern es Schule und Anlass erlauben.
Aber auch dann halte sie sich mit Fotos bedeckt, denn die 37-Jährige stellt klar: "Ich finde, Kinder sollten Kinder sein und nicht so vor die Kamera gezerrt werden." Abschließend verkündet sie stolz: "Ehrlich gesagt, bin ich mittlerweile eine Meisterin der Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben."
- Themen:
- Mats Hummels
- Promis
