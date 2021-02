Sohn feiert Geburtstag: Warum schaut Robbie Williams so böse drein?

Robbie Williams' Sohn Beau feierte gerade seinen ersten Geburtstag. Auf einem Foto des besonderen Tages schaut sein Papa jedoch finster.

Vor einem Jahr wurde Robbie Williams (46, ) zum vierten Mal Vater. Am ersten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes Beau (1) veröffentlichte Williams' Ehefrau Ayda Field (41) nun . Auf dem dazugehörigen Schnappschuss sieht der Ex-Take-That-Star jedoch alles andere als glücklich aus. Was steckt hinter seinem finsteren Blick?

Die Erklärung liefert die 41-jährige US-Amerikanerin gleich zu Beginn ihres Posts. "Robbies Gesicht, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich noch ein Baby will", ist neben dem Foto zu lesen, auf dem der finster dreinblickende Sänger seinen Sohn auf dem Arm hält. Hinter ihm sind zahlreiche weiße, silberne und hellblaue Luftballons zu sehen.

Weitere Zeilen richtete Field direkt an ihren einjährigen Sohn: "Wir haben von dir jahrelang geträumt, bevor wir dich endlich kennengelernt haben." Ihr "lächelnder, wunderschöner Junge" sei das "Wunder" seiner Eltern, "die absolute Vollendung unserer Familie" und das Beste, "was 2020 hervorgebracht hat".

Feierte die Familie bereits in ihrer neuen Villa?

Wo die Familie den ersten Geburtstag ihres jüngsten Mitgliedes feierte, ließ die Schauspielerin ihre Follower nicht wissen. Auf dem Schnappschuss sind im Hintergrund jedoch deutlich schneebedeckte Berge und Holzhäuser zu erkennen. Und auch der Pop-Superstar selbst steht auf einem hölzernen Balkon. Ist die Familie also bereits aus den USA in ihre angebliche neue Villa in der Schweiz umgezogen?

Erst vor gut einer Woche hatte von einem entsprechenden Kauf berichtet. Demnach soll das Anwesen rund 27 Millionen Euro gekostet haben und am Genfersee gelegen sein.