Sofia Vergara und Joe Manganiello feiern Hochzeitstag mit Picknick

Fünf Jahre sind Sofia Vergara und Joe Manganiello mittlerweile verheiratet. Zur Feier des Tages veranstalteten sie ein großes Familienpicknick im Grünen.

Sofia Vergara (48, ) und Joe Manganiello (43, ) haben ihren fünften Hochzeitstag im Kreis ihrer Liebsten verbracht. , kamen über ein Dutzend Personen zusammen, um den Jahrestag gemeinsam mit dem Paar zu feiern - in Zeiten der Corona-Pandemie draußen an der frischen Luft. Vergara und Manganiello veranstalteten ein Familienpicknick mit mehreren Decken und Abstand.

Persönliche Erinnerungen an ihren besonderen Tag

Ihren Hochzeitstag am 22. November ließen die beiden Verliebten in den Sozialen Medien natürlich nicht unkommentiert. Vergara nutzte den Anlass, um , die 2015 in Palm Beach, Florida, stattgefunden hatte. Dazu schrieb sie: "Glücklichen 5. Hochzeitstag, Joe, du" und fügte mehrere rote Herzen hinzu.

Manganiello , das ebenfalls von ihrer romantischen Hochzeitsfeier stammt. Es zeigt das Paar allein auf der Tanzfläche wiegend zu Frank Sinatras . "Ich liebe dich so sehr", kommentierte der Schauspieler die Erinnerung.

Sofia Vergara und Joe Manganiello sind seit 2014 ein Paar, im November 2015 läuteten die Hochzeitsglocken. Aus einer früheren Ehe mit ihrem High-School Freund Joe Gonzalez hat die Schauspielerin Sohn Manolo Gonzalez Vergara (28). Auch er ist auf den Familienfotos des gemeinsamen Picknicks zu sehen.