Söders Tochter Gloria Burkandt hat Sicherheitsbedenken beim ersten Date und meint: "Der Mann sollte zahlen"

Neuer Kaffee-Hotspot in München. Mit einer glamourösen Opening-Night hat Nespresso seinen neuen Store direkt am Marienplatz gefeiert. Unter den fein ausgewählten VIP-Gästen war auch Gloria-Sophie Burkandt. Im AZ-Gespräch verriet Markus Söders älteste Tochter, warum erste Dates für sie nur tagsüber bei einem Kaffee infrage kommen – und warum der Mann zahlen sollte.

Schön und selbstbewusst: Gloria-Sophie Burkandt beim VIP-Opening des neuen Nespresso-Stores am Marienplatz

Kaffeeliebhaber und die Society sind sich einig: Das ist heißer Stoff! An gleich zwei riesigen Fensterfronten gibt's im neuen zweigeschossigen Nespresso-Haus einen Traumblick auf den Marienplatz.

Nespresso-Haus wird neuer Kaffee-Hotspot in München

Zur exklusiven Eröffnung des neuen Flagship-Stores (inkl. Kaffee- und Patisserie-Angebot und einer Terrasse) zeigten sich Schauspieler Tom Beck mit Ehefrau Chryssanthi, die Schauspiel-Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde, Unternehmerin Natascha Grün, Moderatorin Rebecca Mir, Nachwuchs-Moderatorin Nele Ludowig, Schauspieler Roman Knizka, Model Pia Riegel und Designerin Sonja Kiefer. Begehrt bei den schwül-heißen Temperaturen waren die feinen Coffee-Cocktails an der gut gefüllten Bar.

Münchnerinnen vor Traumkulisse: Die Schauspiel-Zwillinge Cheyenne und Valentina Pahde © Getty Images für Nespresso

Begeistert vom Design des Flagship-Stores war Markus Söders schöne Tochter Gloria Burkandt (26). Die Schauspielerin reiste aus New York an, um wieder Heimatluft – und Kaffeeduft – zu schnuppern: "Nespresso kann Stil und Party. Da musste ich als Kaffeejunkie dabei sein." Ihr Favorit? Latte mit Hafermilch und Süßstoff. Die 26-Jährige schreibt derzeit an ihrer Doktorarbeit über den European Green Deal der Europäischen Kommission.

Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter zieht Kaffee-Date einem Dinner vor

Gloria Burkandt kam in charmanter, männlicher Begleitung zum Society-Event, aber erklärte direkt lachend: "Das ist mein Friseur." Beim Daten hat die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten ihre Prinzipien, wie sie der AZ verriet: "Lieber gehe ich nachmittags auf einen Kaffee als zum Abendessen."

Gloria-Sophie Burkandt: "Ich habe schon mal Dates abgebrochen"

Lockere Atmosphäre anstatt angespannter Tischsituation im Restaurant? "Mit dem ersten Date will mal doch erst mal checken, ob es auch passt. Beim Kaffee kann man nach 15 Minuten wieder gehen. Ein Abendessen geht ja gleich ein bis zwei Stunden", lachte Gloria-Sophie Burkandt. Sie gab zu: "Ja, ich habe schon mal Dates abgebrochen, aber da war ich 16 oder 17. Wenn es gar nicht passt, sollte man die Reißleine ziehen."

Model Pia Riegel hat sich von ihrer Walle-Mähne verabschiedet und 25 Zentimeter Haar gelassen: "Weil ich Bock hatte." © Getty Images für Nespresso

Gloria-Sophie Burkandt: Fehlendes Sicherheitsgefühl bei einem ersten Date am Abend

Gloria Burkandt bestimmt gern den Zeitpunkt des Dates – auch als Schutzmaßnahme: "Tagsüber ist man einfach sicherer – vor allem für jüngere Frauen ist das wichtig. Deshalb ist ein Kaffee perfekt für das erste Date."

Der Liebes-Anwärter als Gentleman gewünscht: "Der Mann sollte zahlen"

Ganz klare Vorstellungen hat die 26-jährige Schauspielerin auch beim Erhalt der Rechnung: "Der Mann sollte beim ersten Date zahlen. Das hat nichts mit Emanzipation zu tun, finde ich. Ein Mann sollte einfach Gentleman sein."