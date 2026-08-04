Söder-Tochter wird von Star-Autorin beleidigt: "Du siehst aus wie eine Giraffe"

In "Born Famous" gibt Gloria-Sophie Burkandt aktuell Einblicke in ihr Leben als Tochter von Markus Söder. Wie in der Sendung zu sehen ist, geriet sie bei einem Event mit Model und Autorin Waris Dirie aneinander.

Zu Schulzeiten wurde Gloria-Sophie Burkandt für ihre Größe gemobbt. Umso entsetzter zeigt sich die Tochter von Markus Söder, als sie in der aktuellen Ausgabe von "Born Famous" auf die Aktivistin und Autorin Waris Dirie trifft - und von selbiger nicht sonderlich freundlich begrüßt wird.

"Sie ist zu riesig. Vielleicht ziehst du die Schuhe lieber aus", blafft die einstige UN-Sonderbotschafterin die 27-Jährige an. Burkandt soll Dirie beim "Green Peak Festival" in Wien interviewen. Doch noch bevor die beiden Frauen gemeinsam die Bühne der Nachhaltigkeitskonferenz betreten, echauffiert sich die Frauenrechtlerin über die Körpergröße ihrer Gesprächspartnerin. "Ich bin sprachlos, wie respektlos sie ist", staunt Burkandt.

"Ich bin 1,85 Meter groß, ich trage gerne High Heels, ich bin stolz auf meine Größe", erklärt der Politiker-Sprössling im Interview mit dem ProSieben-Kamerateam. "Wenn so eine Frau, die sich für Female Empowerment einsetzt, mir sagt, ich soll meine High Heels ausziehen, finde ich das relativ respektlos."

Zwischen Gloria-Sophie Burkandt (links) und ihrer Gesprächspartnerin Waris Dirie liegt Spannung in der Luft. © Joyn

"Du siehst aus wie eine Giraffe"

"Das kann ja nur ein grandioses Interview werden", ahnt Burkandt. Als sich Dirie kurz vor dem Podiums-Gespräch bei ihr entschuldigt und erklärt, sie wisse nicht, was sie "da gesagt habe", stellt die gebürtige Nürnbergerin fest: "Du warst ein bisschen gemein." Da legt die 60-Jährige nach: "Ich bin nicht gemein - aber schau dich an: Du siehst aus wie eine Giraffe!"

"Ich bin schockiert", ist Burkandt baff. "Ich habe sehr, sehr lange daran gearbeitet, mir mein Selbstbewusstsein aufzubauen und stolz zu sein auf meine Größe." Dirie habe "genau auf so einen wunden Punkt" getroffen, "vor einer Moderation, wo ich eh schon nervös bin". Sie wisse nicht, wie sie den Auftritt "überstehen soll", offenbart die Tochter des CSU-Chefs. "Weil man mir natürlich auch sehr schnell anmerkt, wenn ich verletzt worden bin und wenn jemand einen mobbt."

Über die Bühne bringt die ehemalige Doktorandin ihre Aufgabe schließlich ohne größere Pannen. Freundinnen werden aus Waris Dirie und Gloria-Sophie Burkandt aber wohl nicht mehr, wie Letztere erklärt: "Ich werde die Frau wahrscheinlich nie wieder sehen. Wenn jemand so unhöflich ist ..."

Zu sehen gibt es die Doku-Reihe "Born Famous" immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und bereits vorab bei Joyn.