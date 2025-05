Söder-Tochter hat genug: Gloria-Sophie Burkandt rechnet mit Jet-Set-Leben ab

Die Tochter von CSU-Politiker Markus Söder ist ein gefragtes Model und beruflich viel unterwegs. Doch für Gloria-Sophie Burkandt ist nicht alles Gold, was glänzt. Nun gewährt sie ehrliche Einblicke in ihr verrücktes Jet-Set-Leben.

Gloria-Sophie Burkandt (26) hat als Tochter vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (58) früh den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Gelegentlich begleitet sie ihren berühmten Vater sogar auf Veranstaltungen. Doch die gebürtige Nürnbergerin ist auch ein gefragtes Model und für Jobs auf der ganzen Welt unterwegs. Nun meldet sie sich von einer großen Reise bei ihren Fans – und stellt klar, welche Schattenseiten dieser Lifestyle auch mit sich bringt.

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt: "Du reist so viel, das ist ja so nice"

In ihrer Instagram-Story meldet sich Gloria-Sophie Burkandt von einer Reise bei ihren Followern: "Ich bin auf dem Weg nach New York und freue mich sehr. Ich werde auch etwas länger vor Ort sein." Doch das Model möchte an dieser Stelle mit einem großen Trugschluss aufräumen: "Viele sagen immer: Du reist so viel, das ist ja so nice. Ich glaube aber, dass man sich so daran gewöhnt, dass man es richtig genießt, wenn man mal nicht fliegen muss und Projekte mit Jobs verbinden kann."

Denn Gloria-Sophie Burkandt findet diesen Lebensstil auch nicht ganz unanstrengend, wie sie gesteht: "Ich freue mich jetzt schon auf neun Stunden Flug – nicht!" Für Fans hat das Model einen Tipp parat: "Das Wichtigste ist, dass man sich gut ernährt. Ich habe immer eine Avocado, gekochte Eier und gute Zeitungen dabei. Ansonsten bin ich nicht Team Geduld."

Gloria-Sophie Burkandt: "Sieht glamourös aus, ist es aber nicht"

Schließlich stellt die Tochter von Markus Söder ehrlich klar: "Ich wollte nur nochmal sagen, dass das nicht so aufregend ist, die ganze Zeit zu reisen. Ich will mich nicht beschweren, ich will damit nur sagen: Es sieht glamourös aus, ist es aber nicht." Die 26-Jährige ist sich ihrer Privilegien also bewusst – möchte Fans aber die Illusion rauben, dass ein verrücktes Jet-Set-Leben nichts als Vorteile mit sich bringe.