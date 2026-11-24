Auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater spricht Münchens Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis über ein prominentes Netzwerk, ihren Vater – und darüber, warum Charity nicht nur "in Sack und Asche" wirkt.

Saskia Greipl-Kostantinidis spricht im Barocksaal des Deutschen Theaters über die Verantwortung, denen zu helfen, die nicht so viel Glück hatten.

Bernd Wackerbauer 5 Saskia Greipl-Kostantinidis spricht im Barocksaal des Deutschen Theaters über die Verantwortung, denen zu helfen, die nicht so viel Glück hatten.

Zuhause gehen bei ihr Minister, Wirtschaftsbosse und prominente Persönlichkeiten ein und aus – und auch wenn Saskia Greipl-Kostantinidis auf dem AZ-Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters Platz nimmt, offenbart ein Blick ins Publikum, dass man es hier mit einer der bestvernetzten Frauen Münchens zu tun hat.

Saskia Greipl-Kostantinidis zu Gast auf dem AZ-Sofa

Die Tochter des verstorbenen IHK-Chefs Prof. Erich Greipl (†2013) vereint in der Stadt seit Jahren Glanz, Glamour – und Nächstenliebe: Mit prominent besetzten Charity-Events wie dem Sommerfest in ihrer Heimat Ismaning oder dem traditionellen Weihnachtsessen im Café Reitschule, bei dem Greipl-Kostantinidis und ihr Ehemann, Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis, seit Jahren Stars wie Thomas Anders, Vicky Leandros und die Speerspitze der bayerischen Wirtschaft und Politik zusammenbringen, hat die Münchnerin über die Jahre über 20 Millionen Euro Spenden für soziale Projekte gesammelt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Mit AZ-Leute-Reporterin Franziska Hofmann sprach Münchens Charity-Queen am Freitag (20. November) über das Charity-Engagement, ihr Privatleben und die Münchner Society. Dabei verrät die Netzwerkerin auch die lustige Geschichte, wie sie Ministerpräsident Markus Söder kennengelernt hat.

Saskia Greipl-Kostantinidis (l.) im Gespräch mit AZ-Leute-Reporterin Franziska Hofmann auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater. © Bernd Wackerbauer

Soziales Engagement: Das sagt die Charity-Lady über die Münchner Society

"Ich sitze manchmal beim Käfer und schaue mich um. Normalerweise sollte man denken: Da sitzen Damen, die haben Geld, sind in einer guten finanziellen Situation – die müssen doch eigentlich glücklich und zufrieden sein. Aber ich sehe dort manchmal sogar mehr Unzufriedenheit. Und dann denke ich immer: Das schöne Leben allein kann es nicht sein. Es muss noch einen Sinn im Leben geben, es muss noch was anderes geben", schildert Saskia Greipl-Kostantinidis darauf angesprochen, was ihr die Charity-Arbeit gibt. Ihr Sinn im Leben: "Dass ich helfen kann. Mir gibt es so eine Zufriedenheit und auch ein Glücksgefühl, wenn ich sehe, wo das Geld, das ich bei meinen Charitys sammele, hingeht."

Verantwortlich für ihre soziale Ader? War Vater Erich Greipl, von dem die Münchnerin nur in den höchsten Tönen spricht. Schon früh hilft die Charity-Queen an seiner Seite etwa im Tierheim aus: "Ich bin aufgewachsen mit einem fantastischen Papa, der mir immer gesagt hat: Hase, dir geht’s gut. Du musst was zurückgeben. Und das habe ich verinnerlicht. Es ist mir ein Bedürfnis und ein Auftrag."

Saskia Greipl-Kostantinidis ist in Ismaning aufgewachsen: "Ich war ein unscheinbares Kind"

Stilbewusst, top gestylt, herzlich – die selbstbewusste Netzwerkerin, als die Saskia Greipl-Kostantinidis heute in der Münchner Society bekannt ist, war sie nicht immer, verrät sie auf dem AZ-Sofa: "Ich war ein ganz unscheinbares Kind mit einem Mecki-Haarschnitt und einer Zahnspange mit Außengestell", erinnert sich die Münchnerin und lacht. "Meine Oma hat immer gesagt: Du kriegst niemals einen Mann." Sie sollte sich irren.

Ausverkaufter Barocksaal: Wenn Münchens Charity-Queen spricht, kommen selbst Politiker und Luxus-Manager. © Bernd Wackerbauer

Beziehung mit Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis

Saskia Greipl-Kostantinidis ist mit Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis verheiratet. Das Paar lernt sich vor knapp 14 Jahren beim IHK-Sommerempfang unter der Präsidentschaft von Papa Erich Greipl kennen. "Wir sind ins Gespräch gekommen, weil ich in Griechenland studiert und gelebt habe und auch die Sprache spreche", erinnert sich Greipl-Kostantinidis. So habe man sich gut unterhalten – bis: "Nach einer halben Stunde sagt Stavros plötzlich zu mir: 'Weißt du was, du bist echt nett, aber du bist mir zu groß’."

Ein Grund, aber kein Hindernis, wie sich herausstellte: Heute ist das Paar seit 13 Jahren verheiratet. "Ich habe lange gebraucht, bis ich einen guten Mann gefunden habe, aber jetzt habe ich es richtig gut getroffen", schwärmt die Münchnerin.

Society-Lady packt über die Schattenseiten der Münchner "Schickeria" aus

Ein Leben in Glanz, Glamour – und Oberflächlichkeit? Angesprochen auf die Vorurteile gegenüber der Münchner Society gibt Saskia Greipl-Kostantinidis offen zu: "Es gibt auch für mich Abende, an denen ich mir denke: Mei, jetzt wäre ich lieber zu Hause. Aber in solchen Momenten muss man auch professionell sein und sagen 'Auch, wenn es mir jetzt nicht gefällt, bin ich trotzdem charmant und mache mit'." Und wenn alle Stricke reißen? "Sage ich Stavros auf Griechisch, dass es mir reicht – und gehe", sagt die Charity-Queen und lacht.

Das ist für Saskia Greipl-Kostantinidis absoluter Luxus

"Die Maximilianstraße ist mein zweites Zuhause", sagt Saskia Greipl-Kostantinidis selbst über sich. Doch wahrer Luxus? Sieht für die Münchnerin anders aus: "Luxus ist für mich die Freiheit, mich mit Menschen zu umgeben, die ich wirklich mag."

Kennenlernen mit Markus Söder: "War auf Krawall gebürstet"

Seit Jahren ist Markus Söder Schirmherr und treuer Gast ihres Sommerfests im Prof.-Erich-Greipl-Stadion in Ismaning. Doch wie begann die Freundschaft zwischen dem Ministerpräsidenten und der Münchner Charity-Lady? Markus Söder war damals noch Finanzminister und Saskia Greipl-Kostantinidis – "auf Krawall gebürstet", erinnert sie sich mit Blick auf einen vergangenen Neujahrsempfang in der Münchner Residenz. "Ich musste nach dem Tod meines Papas so viel Erbschaftssteuer zahlen, da bin ich kurzerhand zu ihm hingegangen und habe gefragt: Wo ist meine Schokolade?" Sehr zum Unverständnis des heutigen Ministerpräsidenten. "Ich habe ihm gesagt: Ich habe so viel Erbschaftssteuer bezahlt, da hätte ich mir wenigstens eine Schokolade verdient", erzählt die Münchnerin und lacht. Und Markus Söder? Der lässt sich nicht lange bitten: "Am nächsten Tag habe ich – ungelogen – die größte Packung Merci-Schokolade bekommen."

Stavros Kostatinidis und Ehefrau Saskia sind seit Jahren gut mit Markus Söder befreundet. © imago/Lindenthaler

Engagement für Senioren in Not: "Was ich mache, mache ich für Lichtblick"

Seit Jahren ist Saskia Greipl-Kostantinidis als Botschafterin für den Verein Lichtblick Seniorenhilfe e.V. unterwegs. Auf die Arbeit des Vereins und seiner Gründerin, Lydia Staltner, stieß Greipl-Kostantinidis einst, als Ehemann Stavros Lichtblick als Empfänger für die Spenden seines traditionellen Weihnachtsessens auswählte. "Lydia hat mich eingeladen, ihre Arbeit kennenzulernen", erzählt die Botschafterin auf dem AZ-Sofa. "Erst habe ich mich gefreut, dann habe ich geweint, weil es so ist, wie es ist: Es kommen Senioren, für die ist ein einfacher Orangensaft das Allergrößte, weil sie ihn sich allein nie leisten könnten. Das kann man sich kaum vorstellen." Die Entscheidung war gefallen: "Ab diesem Moment habe ich beschlossen: Was ich mache, mache ich für Lichtblick."

Öffentliche Anerkennung versus Gutes tun im Stillen: "Manchmal muss man laut sein"

Sänger Sasha, Moderatorin Julia Leischik, Sternekoch Alexander Herrmann: An der Seite von prominenten Freunden taucht Saskia Greipl-Kostantinidis immer wieder in den Klatschspalten der namhaften Blätter auf. Es ist die eine Sache, in der sie es ganz anders hält als Papa Erich Greipl: "Mein Vater wollte mit dem, was er getan hat, immer unter dem Radar fliegen. Sogar den bayerischen Verdienstorden [Saskia Greipl-Kostantinidis erhielt ihn 2025, d. Red.] hat er mehrfach abgelehnt", erzählt die Charity-Queen. "Aber das ist nicht mein Weg. Natürlich kann man still Gutes tun, aber manchmal muss man auch laut sein, um noch mehr Aufmerksamkeit und vor allem Geld für die gute Sache zu bekommen", zeigt sich die Münchnerin überzeugt.

So strotzt etwa die berüchtigte Tombola im Rahmen des Sommerfests in Ismaning Jahr für Jahr von Luxus-Gewinnen à la Rolex, Designer-Handtasche und Co. "Auch Luxus darf sein Herz zeigen", betont Saskia Greipl-Kostantinidis. "Und Charity muss nicht immer in Sack und Asche gehen – sie darf auch glitzern!"