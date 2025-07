So trauert die Musikwelt um Ozzy Osbourne

Die Musikwelt nimmt Abschied von einer Legende: Ozzy Osbourne ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Stars wie Metallica, Elton John und Jack White würdigen den "Prince of Darkness" mit bewegenden Tributen.

Die Musikwelt trauert um eine ihrer größten Ikonen: Ozzy Osbourne, der legendäre Frontmann von Black Sabbath und Pionier des Heavy Metal, ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Nach jahrelangem Kampf gegen die Parkinson-Krankheit und den Folgen mehrerer Wirbelsäulenoperationen erlag der "Prince of Darkness" seinem Leiden - umgeben von seiner Familie.

"Es ist mit mehr Trauer, als bloße Worte ausdrücken können, dass wir berichten müssen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist", . "Er war mit seiner Familie zusammen und von Liebe umgeben. Wir bitten alle, die Privatsphäre unserer Familie zu dieser Zeit zu respektieren."

Eine Welle der Anteilnahme aus der Musikwelt

Kaum war die Todesnachricht bekannt geworden, überschlugen sich die emotionalen Reaktionen aus der gesamten Musikbranche. Black Sabbath selbst posteten ein Bild von und schrieben dazu schlicht: "Ozzy Forever!"

Metallica, die gemeinsam mit Osbourne bei seinem Abschiedskonzert in der Villa Park aufgetreten waren, posteten auf ihrem offiziellen X-Account - versehen nur mit einem gebrochenen Herz-Emoji.

Jack White würdigte die Legende mit einem , der ein Schwarz-Weiß-Foto des jungen Osbourne zeigt. Seine schlichte Botschaft: "He made it" - "Er hat es geschafft."

Elton John fand bewegende Worte für seinen verstorbenen Freund zu einem "Ich bin so traurig über die Nachricht vom Tod von @ozzyosbourne. Er war ein lieber Freund und ein großer Wegbereiter, der sich seinen Platz im Pantheon der Rockgötter gesichert hat - eine wahre Legende. Er war auch einer der witzigsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ich werde ihn schmerzlich vermissen. An Sharon und die Familie sende ich mein Beileid und meine Liebe."

Questlove vom Hip-Hop-Kollektiv The Roots : "Long Live The Oz" und "Rest In Melody." Ryan Adams würdigte die nachhaltige Wirkung des Musikers: "'Diary of a Madman' war die erste Kassette, die ich kaufte und bei der ich das Gefühl hatte, ein magisches Gerät in der Hand zu halten. Das ist sie auch heute noch. Und der ganze Rest folgte. Ich bin nur einer aus der endlosen Liste von Leben, die eure Musik inspiriert und für immer verändert hat."

Emotionale Abschiedsworte von Yungblud

Besonders emotionale Worte kamen von Yungblud, der Osbourne einige Wochen zuvor bei der letzten Black-Sabbath-Show gesehen hatte. Er unter anderem: "Ich werde dich nie vergessen - du wirst in jeder einzelnen Note, die ich singe, und jedes Mal, wenn ich die Bühne betrete, bei mir sein. Dein Kreuz um meinen Hals ist das Wertvollste, was ich besitze. Du hast mich einmal gefragt, ob es irgendetwas gibt, was du für mich tun kannst, und wie ich damals sagte und wie ich heute sagen werde, war die Musik für uns alle genug. Du hast uns auf dein Abenteuer mitgenommen - ein Abenteuer, mit dem alles begann." Der Musiker schloss seinen Text mit den Worten: "Ich bin wirklich untröstlich. Du warst der Größte aller Zeiten."

Jason Momoa, der das letzte Konzert von Black Sabbath moderiert hatte, teilte ein Foto von sich mit Osbourne und seiner Frau Sharon. "Liebe dich @ozzyosbourne. All mein Aloha @sharonosbourne und ohana. So dankbar. RIP",

Rolling-Stones-Musiker Ronnie Wood erinnerte sich ebenfalls an die Abschiedsshow: "Ich bin so traurig, vom Tod von Ozzy Osbourne zu hören. Was für ein schönes Abschiedskonzert er bei Back To The Beginning in Birmingham hatte", schrieb er.

Kiss-Bassist Gene Simmons zollte der Rock-Ikone : "Traurig zu berichten, dass Ozzy verstorben ist. Er war ein Gigant. Er wurde von Millionen von Fans weltweit bewundert und geliebt. Gebete und Beileid gehen an die Familie Osborne."

Adam Sandler, der im Jahr 2000 in dem Film "Little Nicky" an der Seite von Osbourne gespielt hatte, würdigte die verstorbene , in dem er beschrieb welche Rolle seine Musik in seiner Jugend gespielt hatte. Und weiter: "Ich liebte ihn sehr, wie wir es alle getan haben."

Nancy : "Als ich sah, dass Ozzy im Trend lag, hatte ich Angst, hinzusehen. Ich bin traurig für ihn und alle, die ihn geliebt haben. Er war eine Legende, die schmerzlich vermisst werden wird. Es tut mir sehr leid zu erfahren, dass er von uns gegangen ist, aber er wird jetzt und für immer dem Universum angehören."

Ein letzter triumphaler Auftritt

Weniger als drei Wochen vor seinem Tod hatte Osbourne noch einmal die Bühne betreten - in einem Rollstuhl sitzend bei seinem emotionalen Abschiedskonzert in der Villa Park. "Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle - ich danke euch von ganzem Herzen", sagte er damals zu seinen Fans.

Osbourne hatte 2020 öffentlich gemacht, dass er an der Parkinson-Krankheit leidet. Im Februar 2023 kündigte er seinen Rückzug von der Bühne an und verwies auf Wirbelsäulenverletzungen, die er sich bei einem Unfall 2018 zugezogen hatte. Seine gesundheitlichen Probleme und das finale Konzert sollen Thema einer Paramount+-Dokumentation namens "No Escape From Now" werden, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Mit Black Sabbath revolutionierte Osbourne Ende der 1960er Jahre die Rockmusik und gilt als Mitbegründer des Heavy Metal. Seine Solokarriere brachte ihm Weltruhm ein, ebenso wie seine exzentrischen Bühnenauftritte und sein wildes Privatleben, das ihn zur Kultfigur machte.