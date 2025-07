So tanken die DFB-Frauen vor dem Viertelfinale Kraft

Morgen spielt die deutsche Nationalmannschaft bei der aktuellen Europameisterschaft der Frauen gegen Frankreich. Vor dem Viertelfinale genehmigt sich das Team auch Ruhepausen - mit Kaffee, Matcha und Kreuzworträtseln.

Am Samstagabend trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Basel bei der aktuellen Europameisterschaft auf Frankreich. Vorab steht nicht nur Training für die Fußballerinnen an. Auf Instagram zeigen sie derzeit, wie sie ihre Zeit vor dem Spiel verbringen.

Tischtennis, Matcha und Origami

Offensivspielerin Klara Bühl (24) teilte eine Fotosammlung der letzten Tage. Demnach entspannte sie beim Falten von Origami-Tierchen und löste Kreuzworträtsel. Ihre Teamkolleginnen Elisa Senß (27) und Linda Dallmann (30) trafen sich zu einem Tischtennis-Match, Giulia Gwinn (26) schaute zu. Mit Sydney Lohmann (25) verabredete sich Bühl auf einen Kaffee oder Matcha Latte. Dazu gab es süße Teilchen wie Pains au chocolat. Bühl kürte Lohmann in ihrer Story zur "Matcha-Meisterin" - offenbar beherrscht sie die Zubereitung des Matcha Latte besonders gut.

Die Frauenmannschaft genoss die gemeinsame Zeit zudem beim Relaxen im Freien. Und natürlich wurde auch der Kontakt zu den Fans gepflegt: Der offizielle Account der DFB-Frauen teilte neben Trainingsfotos Bilder, auf denen die Spielerinnen Fußbälle und Trikots signieren.

So geht es für das deutsche Team weiter

Um 21 Uhr geht es für sie am morgigen Samstag dann auf den Rasen. Das Spiel gegen Frankreich wird im ZDF, in der ZDF-Mediathek und bei DAZN übertragen. Die Begegnung im St. Jakob-Park entscheidet über den Einzug ins Halbfinale. Dort könnten sie am 23. Juli auf Spanien oder die Schweiz treffen. Das erste Halbfinale findet am 22. Juli statt. Dann trifft Italien auf England. Das Finale beendet am 27. Juli die Europameisterschaft.