So süß gratuliert Victoria Beckham ihrem "unglaublichen Ehemann" David

"Du bist mein Ein und Alles": Mit diesen liebevollen Worten richtet sich Victoria Beckham auf Instagram an ihren Ehemann David Beckham. Der Ex-Fußballer feiert seinen 47. Geburtstag.

Liebevoller könnten die Worte, die Victoria Beckham (48) ihrem Ehemann David Beckham (seit 1999) zum Geburtstag gewidmet hat, kaum sein. Der Ex-Fußball-Star wird am 2. Mai 47 Jahre alt. das ehemalige Spice Girl dem Vater ihrer Kinder mit mehreren Posts.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Ich liebe dich so sehr, David Beckham. Du bist der unglaublichste Ehemann, den man sich wünschen kann, und ich fühle mich wirklich gesegnet. Du bist mein Ein und Alles", schreibt sie zu zwei gemeinsamen Fotos der beiden. Die Bilder zeigen das Traumpaar Arm in Arm am Strand und auf einer Yacht mitten auf dem Meer.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

veröffentliche die 48-Jährige mehrere Fotos von David Beckham und ihren vier gemeinsamen Kindern Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) und Harper (10). Der Brite sei "der beste Papa": "Wir alle lieben dich so sehr!! So viele Küsse von uns allen!!!"

Beckham-Kids gratulieren ihrem Vater

Und auch der Beckham-Nachwuchs ließ es sich nicht nehmen, dem Familienoberhaupt an seinem großen Tag zu beglückwünschen. "Herzlichen Glückwünsch, Papa, ich liebe dich so sehr, danke für alles, hab den besten Tag", zu einem gemeinsamen Foto von sich und seinem Vater auf Instagram.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Cruz Beckham , auf dem er, David und Romeo in schicken Smokings samt Fliege posieren.