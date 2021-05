So süß gratuliert Victoria Beckham ihrem "ganz besonderen Ehemann"

Mit einem kleinen Witz und liebevollen Worten gratuliert Victoria Beckham ihrem Ehemann David zum 46. Geburtstag auf Instagram. Das ließen sich auch seine Kinder nicht nehmen.

"Sieht so aus, als würdest du mich einholen", kommentiert Victoria Beckham (47) humorvoll ihren , den sie anlässlich des Geburtstages ihres Ehemannes David Beckham geteilt hat. Der frühere Fußballstar ist am 2. Mai 46 Jahre alt geworden. Weiter schreibt die Designerin: "An einen ganz besonderen Ehemann und den unglaublichsten Papa: Alles Gute zum Geburtstag. Wir alle lieben dich so sehr."

Dazu veröffentlichte Victoria Beckham ein gemeinsames Foto mit Ehemann David, auf dem sie ihren Kopf auf seine Schulter legt und seine Hand festhält. Beide lächeln dezent in die Kamera. Auch die gemeinsamen Kinder der beiden ließen es sich nicht nehmen, ihrem Vater zum Geburtstag alles Gute zu wünschen.

Romeo und Cruz Beckham "lieben" ihren Papa

: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa!!!! Ich liebe dich so sehr und hoffe, du hast den schönsten Tag." Die Brüder posten außerdem beide je einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Vater, die unmissverständlich zeigen, wie nahe sich die Familie ist.

Neben Romeo und Cruz haben David und Victoria Beckham Sohn Brooklyn (22) und Tochter Harper (9). Der ehemalige Fußballer und das Ex-Spice-Girl sind seit 1999 verheiratet.

