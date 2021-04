So süß gratuliert Lukas Podolski seinem Sohn zum Geburtstag

Louis Podolski feierte gerade seinen 13. Geburtstag. Grund genug für Papa Lukas, seinem Sohn einen rührenden Instagram-Post zu widmen.

Lukas Podolskis (35, ) Sohn Louis feierte gerade seinen 13. Geburtstag. Sein berühmter Papa postete zu dem besonderen Anlass - und erinnerte an den wohl bedeutendsten Moment seiner Fußballkarriere.

"Happy Birthday an meinen großen Jungen. So viele große Momente, besonders diese historische Nacht in Rio. Hab' dich lieb", schrieb Podolski auf der Social-Media-Plattform. Daneben postete er mehrere Fotos von sich und Louis, die das Vater-Sohn-Duo unter anderem nach dem Triumph der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien zeigen - inklusive goldenem Pokal.

Gemeinsam mit seiner Frau Monika hat Lukas Podolski neben Sohn Louis auch Töchterchen Maya, die 2016 zur Welt kam. Das Paar heiratete vor fast genau zehn Jahren am 18. April 2011 in Köln.