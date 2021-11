So süß gratuliert Judith Williams Tochter Sophia zum Geburtstag

Anlässlich des 15. Geburtstages ihrer Tochter Sophia teilt Unternehmerin Judith Williams liebevolle Worte und besondere Schnappschüsse auf Instagram.

Judith Williams (50) überrascht ihre Tochter Sophia und ganz besonderen Fotos zum 15. Geburtstag. "Heute vor 15 Jahren hast du unser und besonders mein Leben auf die schönste nur vorstellbare Art verändert", schreibt die Unternehmerin. Auf dem ersten Foto umarmt Williams ihre damals noch kleine Sophia von hinten und strahlt nur so in die Kamera. Auf weiteren Fotos ist die 15-Jährige mit ihrem Vater und Williams Ehemann Alexander-Klaus Stecher (53), ihrer Großmutter und ihrer Schwester Angelina (12) zu sehen.

Weiter schreibt Williams: "Auch wenn ich immer noch dein Mamataxi sein darf, bist du doch so viel größer und eine beinahe ganz selbständige junge Dame geworden." Die 50-Jährige lerne selbst jeden Tag etwas von ihrer Tochter. Nichts sei ihr wichtiger und sie sei froh, Sophia bei ihrem Lebensweg begleiteten zu dürfen. "Leb deine Träume, sei weiter die freie, liebevolle und starke Seele, die du bist. Wir rufen dir bei jedem Schritt zu: 'Go girl go.' Deine dich immer liebende Mama und der Rest der Gang", so Williams.

