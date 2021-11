So süß gratuliert John Travolta seinem Sohn Ben zum elften Geburtstag

Zum elften Geburtstag seines Sohns Benjamin hat Schauspieler John Travolta ein paar rührende Worte und ein Familienfoto auf Instagram geteilt.

Mit liebevollen Worten und einem Familienfoto gratuliert John Travolta (67) seinem Sohn Benjamin zum elften Geburtstag. "Alles Gute zum Geburtstag, mein schöner Junge. Dein Papa liebt dich abgöttisch", schreibt er zu dem Bild, das Travolta leger in Jeans und Jacket zeigt. Vater und Sohn sitzen gemütlich auf einem Sofa. Neben ihnen: Ella (21), die Tochter des Schauspielers, die der Kamera ebenfalls ein Lächeln schenkt. Die 21-Jährige gratuliert ihrem kleinen Bruder mit einem schlichten "Happy Birthday Ben!" in den Kommentaren.

Auch Ella gratuliert zu einem Bild von Ben

In einem eigenen Beitrag wird Ella aber noch einmal etwas ausführlicher. schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Benjamin!" Ihr Bruder sei "der süßeste Junge", den sie kenne. Sie könne viel von ihm lernen und er erhelle das Leben der Familie. "Ich liebe dich", beendet sie den Beitrag.

John Travolta und seine Kinder müssen seit Mitte vergangenen Jahres ohne Kelly Preston (1962-2020) auskommen. Die Ehefrau des Hollywood-Stars sowie Mutter von Ella und Ben starb im Juli 2020 an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Sie war von 1991 bis zu ihrem Tod mit Travolta verheiratet. Preston wäre im Oktober 59 Jahre alt geworden. An ihrem Geburtstag erinnerten Travolta und seine Tochter sich an die Schauspielerin. Neben Ella und Benjamin bekam das Paar 1992 auch Sohn Jett, der 2009 durch einen Krampfanfall auf den Bahamas ums Leben kam.

