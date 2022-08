So stylisch urlauben die spanischen Royals auf Mallorca

Die spanischen Royals haben ihren Sommerurlaub auf Mallorca begonnen. In lässigen Sommer-Outfits posieren sie für die Fotografen.

Die spanischen Royals genießen aktuell ihren Urlaub auf Mallorca, dabei dürfen auch kulturelle Ausflüge nicht fehlen. König Felipe VI. (54), seine Frau Königin Letizia (49) sowie die gemeinsamen Kinder, Prinzessin Leonora (16) und Prinzessin Sofia (15), besuchten am Montag unter anderem das Bergdorf Valldemossa.

Königin Letizia trug dabei einen langen weißen Rock aus mallorquinischem Flammenstoff. Dazu kombinierte sie ein Satin-Top sowie eine Basttasche. Ihre beiden Töchter zeigten sich in kurzen Sommerkleidchen. Leonor trug ein weißes Kleid im Boho-Stil, ihre Schwester ein zartrosa Sommerdress. König Felipe VI. kam leger in Jeans und hellblauem Hemd.

Fester Termin im Sommer

Der Urlaub auf der Baleareninsel ist für das spanische Königshaus ein fester Termin im Sommer. Doch auch offizielle Termine stehen auf der Agenda. Am Sonntagabend nahm Letizia an der Abschlusszeremonie des Filmfestivals Atlàntida Mallorca Film Fest in Palma teil und überreichte der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert (69) einen Preis. König Felipe trifft nach Angaben des Königshauses am Dienstag den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (50).