So stolz ist Mark Wahlberg auf seine Tochter Ella

Mark Wahlberg feiert auf Instagram das einjährige Jubiläum seiner Tochter Ella und ihres Freundes James. "Ich könnte nicht stolzer sein", schreibt der vierfache Vater zu einem seltenen Foto.

Mark Wahlberg (50) von seiner Tochter Ella (18) geteilt. Anlass ist ihr erster Jahrestag, den sie mit ihrem Freund James zelebriert. "Alles Gute zum einjährigen Jubiläum Ella und James", schreibt der Schauspieler zu einem Foto von dem jungen Paar. Darauf stehen die beiden Arm in Arm an einer romantischen Promenade und strahlen in die Kamera.

Wahlberg freue sich für das Paar. "Ich könnte nicht stolzer auf dich sein Ella!! Ich liebe euch", kommentiert er den Beitrag weiter. Ella ist die älteste Tochter von Mark Wahlberg und seiner Ehefrau Rhea Durham (43). Der Schauspieler und das Model sind seit 2001 ein Paar, 2009 gaben sie sich das Jawort. Neben Ella haben sie zudem drei weitere Kinder: Michael kam 2006 zur Welt, Brendan dann 2008 und Grace im Jahr 2010.

