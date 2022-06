So romantisch war die zweite Hochzeit von Toni Garrn und Alex Pettyfer

Toni Garrn und Alex Pettyfer haben sich bei einer romantischen Zeremonie in Griechenland zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Auf Instagram zeigt das Model erste Eindrücke von den Feierlichkeiten.

Anfang Oktober 2020 haben sich Toni Garrn (29) und Alex Pettyfer (32) in einem kleinen Rahmen in Hamburg erstmals das Jawort gegeben. Jetzt folgte auf der griechischen Insel Paros die zweite, große Hochzeitsfeier. Auf Instagram hat das Model mehrere Eindrücke von der romantischen Zeremonie vor einer traumhaften Kulisse direkt am Meer geteilt.

ist das Paar bei der Trauung zu sehen. Garrn trägt ein bodenlanges, schlichtes Seidenkleid mit tiefem Rückenausschnitt von Elie Saab. Ihre blonden Haare waren zu einem eleganten Dutt gestylt. Dazu wählte sie einen langen Tüllschleier. Gegenüber steht ihr der Schauspieler in einem beigen Anzug. Ein weißes Hemd und dunkelbraune Wildleder-Loafers rundeten den Look ab.

"Gestern fühlte sich an wie der schönste Traum", schwärmte das Model in dem Beitrag. Pettyfer kommentierte den Beitrag seiner Liebsten mit einem Unendlichkeitszeichen, einem weißen Herz- und einem Braut-Emoji.

Besonderer erster Vatertag für Alex Pettyfer

hat Garrn ein weiteres Foto von der Feier veröffentlicht. Darauf zu sehen ist ein mit Blumen dekorierter Tisch, einige Gäste und das Brautpaar. Pettyfer hält offenbar gerade eine Rede. "Schöner verspäteter Vatertag Baby. Ich glaube, dein erster war etwas Besonderes", gratulierte sie dem Vater ihrer Tochter, die im Juli 2021 zur Welt kam.

Toni Garrn und Alex Pettyfer sind seit 2019 ein Paar. Ende desselben Jahres hatten sie sich verlobt.